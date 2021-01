Niemcy systematycznie poszerzają ofertę samochodów elektrycznych. Kolejnym graczem jest lekki pojazd dostawczy - Combo-e. Model jest napędzany 136-konnym silnikiem elektrycznym. Układ napędowy został sparowany z 50-kWh baterią. Za jej sprawą van może pokonać nawet 275 kilometrów na jednym ładowaniu. Ile trwa ładowanie? Do 80 procent pojemności akumulatora na publicznej stacji ładowania o mocy 100 kW trwa około 30 minut.

Opel Combo-e: duże możliwości transportowe

Opel Combo-e jest liderem w swojej klasie. A wszystko za sprawą możliwości transportowych. Van oferuje do 4,4 m3 przestrzeni ładunkowej i 800 kg ładowności. Dodatkowo przy holowaniu oferuje uciąg do 750 kg i system stabilizacji przyczepy. Wersja o rozstawie osi 2785 mm może przewozić przedmioty o długości całkowitej do 3090 mm. Nowe Combo-e to też przewóz osób. Vanem z kabiną załogową może podróżować łącznie pięć osób wraz z towarem lub sprzętem przewożonym bezpiecznie za ścianką działową.





Opel Combo-e Opel Combo-e: lekki e-samochód użytkowy z Niemiec

Elektryczny Opel Combo‑e umożliwi użytkownikom kompaktowych vanów swobodne poruszanie się w strefie miejskiej z maksymalną ładownością i najcięższą przyczepą w tej klasie pojazdów. Combo‑e kontynuuje ekspansję naszej oferty bezemisyjnych lekkich pojazdów użytkowych, którą rozpoczęliśmy w ubiegłym roku modelem Vivaro‑e. Jeszcze przed końcem 2021 r. wprowadzimy na rynek Movano‑e, co będzie oznaczało elektryfikację całej naszej gamy lekkich samochodów dostawczych. - powiedział Michael Lohscheller, dyrektor generalny firmy Opel.

Opel Combo-e - dane techniczne:

Moc: 136 KM

Moment obrotowy: 260 Nm

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 11,2 s.

Prędkość maksymalna: 130 km/h

Zasięg: 275 kilometrów

Bateria: litowo-jonowa, 216 ogniw w 18 modułach, 50 kWh

Źródło: Materiały prasowe Opel