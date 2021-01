Nissan Qashqai z układem mild hybrid. Jakie są opcje?

Hybrydowy Qashqai będzie występować w dwóch wariantach mocy. W obydwu podstawą napędu stanie się 1.3-litrowy silnik benzynowy o oznaczeniu HR13 oraz 12-woltowy agregat ALiS pełniący funkcję m.in. rozrusznika. Słabsza wersja - dostępna wraz z napędem 2WD oraz 6-biegową skrzynią manualną - zaoferuje 140 koni mechanicznych i 240 Nm. Mocniejsza o mocy 160 koni mechanicznych będzie dostępna w dwóch wariantach. W pierwszym z 6-biegową skrzynią manualną i momentem obrotowym 260 Nm. W drugim z przekładnią CVT XTronic oraz momentem o wartości 270 Nm.

Coasting Stop: tryb żeglowania w hybrydzie Nissana

System mild hybrid 12V ALiS daje Nissanowi Qasqaiowi kilka dodatkowych możliwości. Sprawniej radzi sobie z odzyskiwaniem energii w czasie jazdy, przez co auto może dłużej stać z wyłączonym silnikiem w trybie Stop&Start. Poza tym Japończycy pomyśleli o opcji Coasting Stop - jazdy wybiegiem do zatrzymania w wersjach z CVT. Tryb ten włącza się w sytuacji, w której prędkość to mniej niż 18 km/h, a kierowca wciska pedał hamulca. Energia zgromadzona w akumulatorze litowo-jonowym jest też wykorzystywana do wytworzenia dodatkowego momentu obrotowego. Dodatkowe 6 Nm jest dostępnych przez 20 sekund.





Hybrydowy Qashqai Hybrydowy Qashqai - Nissan z nowymi silnikami

Nissan Qashqai e-POWER - trochę hybryda, ale bardziej elektryk!

Układy typu mild hybrid nie wyczerpują jednak pomysłów japońskich inżynierów. Nissan Qashqai e-POWER to bowiem hybryda, w której silnik spalinowy ma wyłącznie... doładowywać baterie. Jak wygląda ten układ napędowy? Składa się z dużego akumulatora, 190-konnego silnika elektrycznego oraz 157-konnego motoru benzynowego o pojemności 1.5 litra. Skutek? Tak, auto nadal spala benzynę. Jako że jednak proces ten ma na celu wytworzenie energii, przebiega on w optymalnych warunkach - minimalizując spalanie i emisję gazów wydechowych. Minimalizowane są też dźwięki - niskie obroty sprawiają, że według deklaracji Japończyków benzyniak powinien pracować prawie bezgłośnie.

Qashqai e-POWER z trybem e-Pedal

Nissan Qashqai e-POWER uzyskuje też energię rekuperując ją w czasie hamowania. A na tym nie koniec, bo auto zostanie wyposażone również w tryb e-Pedal. To sprawia, że kierowca ma możliwość ruszania, przyspieszania i zwalniania tylko przez operowanie pedałem przyspieszenia, co idealnie się sprawdza w 90 proc. sytuacji na drodze. Pedału hamulca należy użyć tak naprawdę do zatrzymania pojazdu - a to za sprawą funkcji "pełzania". Nissan Qashqai e-POWER oferuje moment obrotowy o wartości 330 Nm. Napęd jest przekazywany wyłącznie na przednie koła.

Źródło: Materiały prasowe Nissan