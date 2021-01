Volkswagen e-Up! Mały, elektryczny i... znów dostępny!

Volkswagen e-Up! jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 83 koni mechanicznych. Moment obrotowy? Ten sięga 220 Nm. Auto transferuje siłę na koła za pośrednictwem 1-biegowej skrzyni automatycznej. Źródło prądu stanowi bateria litowo-jonowa o pojemności 32,3 kWh. Jako że model charakteryzuje się "spalaniem" na poziomie 14,4 kWh/100 km, w pełni naładowany akumulator pozwala na pokonanie prawie 260 kilometrów. A to nie koniec, bo Niemcy zadbali o ekologię, ale i lifestyle. e-Up! to 7 kolorów nadwozia, 2 kolory dachu, 3 rodzaje obręczy, dwa kolory konsoli centralnej i 2 wzory tapicerki.

Volkswagen e-Up! - dane techniczne:

Moc: 83 KM

Moment obrotowy: 220 Nm

Masa własna: 1235 kg

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 11,9 s.

Prędkość maksymalna 130 km/h

Pojemność bagażnika: 250/923 litry

Volkswagen e-Up! - ile trwa ładowanie baterii?

Gdy kierowca podłączy Volkswagena e-Up! do standardowego gniazdka, uzupełnienie od 0 do 100 proc. pojemności akumulatora potrwa 16 godzin. Wallbox o mocy 7,2 kW skraca ten czas do 5,5 godziny, podczas gdy szybka ładowarka pozwala na doładowanie baterii do 80 proc. pojemności już w mniej niż godzinę.





Volkswagen e-Up! - cennik:

Elektryczny Volkswagen e-Up! na jakiś czas zniknął z oferty niemieckiej marki w Polsce. Teraz model powraca. Za model bazowy należy zapłacić 99 490 złotych. W tej cenie kupujący otrzymuje m.in. automatyczną klimatyzację, e-sound, czyli zewnętrzny modulator dźwięku, system radiowy ze stacją dokującą Maps+More oraz tuner cyfrowy DAB+. Ciekawą opcją jest aplikacja We Connect. Ta pozwala m.in. zaprogramować godzinę rozpoczęcia i końca ładowania akumulatora oraz czas uruchomienia klimatyzacji, aby schłodzić wnętrze pojazdu przed rozpoczęciem podróży.

