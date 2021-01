Opel Corsa Ultimate: małe auto, topowe wyposażenie

W Polsce na dobre odeszły już czasy, w których kierowcy wybierający auto nowe, decydowali się głównie na bazowe wersje wyposażenia. Kupujący nad Wisłą nie boją się doposażać pojazdów - w tym także tych pochodzących z segmentu B. I na tą tendencję postanowił zareagować Opel. Stąd na rynku pojawia się Corsa Ultimate. To nic innego jak topowa wersja wyposażenia, która bez dopłaty posiada sporą ilość innowacyjnych opcji. Przykład? Auto otrzymuje m.in. matrycowe reflektory IntelliLux LED.

Luksusowa Corsa, czyli wersja Ultimate z szeregiem opcji

To jednak nie koniec, bo Opel Corsa Ultimate to też jedyna wersja hatchbacka, która jest wyposażana bez dopłaty we flagowy system Multimedia Navi Pro. A to opcja o tyle ciekawa, że do dyspozycji kierowcy pozostaje 10-calowy ekran dotykowy, za pośrednictwem którego prowadzący może się komunikować z telefonem poprzez technologię Apple CarPlay i Android Auto. System obsługuje również polecenia głosowe oraz usługi OpelConnect.





Opel Corsa Ultimate standardowo posiada automatyczną klimatyzację, podgrzewaną kierownicę, tapicerkę wykonaną z alkantary, podgrzewane fotele oraz elektropneumatycznie regulowany fotel kierowcy z funkcją masażu. Ile kosztuje najbardziej luksusowa Corsa na rynku? Cennik startuje od 89 550 złotych.

Źródło: Materiały prasowe Opel