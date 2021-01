Nowa Dacia Sandero już w Polsce. Ceny od 40 900 zł!

Dacia Sandero 2021 - jak się zmieniła?

Poprzednia generacja Sandero była autem zdecydowanie... spartańskim. Spartańskim zarówno stylistycznie, jak i technologicznie. Teraz choć rumuński hatchback zachował potężną zaletę na polu ceny, uzupełnił ją zdecydowanie nowocześniejszą technologią i wyglądem. Nowe Sandero otrzymało nowocześnie wyglądające reflektory i muskularną maskę. Zgrabnie prezentuje się też tył auta - z przetłoczeniem idącym od linii tylnych drzwi przypomina nieco model Clio.

Wnętrze? Kierownica robi wrażenie za dużej, a zegary chyba nie mogłyby być już prostsze. Reszta prezentuje się nowocześnie i europejsko. W kabinie pojawia się dotykowy ekran, całkiem wygodne fotele oraz poprawiona jakość materiałów wykończeniowych. Spora ciekawostka jest taka, że w ofercie Dacii Sandero pojawi się automatyczna skrzynia biegów. Marka postawi na przekładnię typu CVT, która będzie dostępna wraz z 95-konnym silnikiem benzynowym. Poza tym w cenniku nie pojawi się diesel. Kierowcy poszukujący sporych oszczędności podczas jazdy będą mogli jednak zdecydować się na wersję zasilaną LPG - mowa o 100-konnym motorze znanym z Dustera czy Renault Clio.





Nowa Dacia Sandero Stepway: "crossover" zostaje w ofercie!

Nowa Dacia Sandero została zbudowana na platformie modułowej CMF. To poprawiło wytrzymałość i sztywność auta. Nowa konstrukcja nie zmieniła jednego - inżynierowie nadal chcieli, żeby Dacia była w stanie... przebrać się za crossovera. Stąd w cenniku pojawiła się wersja Sandero Stepway. Czym wyróżnia się ta wersja? Plastikową wstawką w dolnej części zderzaka oraz nadającymi off-roadowego charakteru srebrnymi osłonami na przednim i tylnym zderzaku. Stepway to też "chromowane" relingi oraz czarna nalepka w dolnej części drzwi.

Nowa Dacia Sandero - cennik:

Co daje bazowa Dacia? Sandero Access oferuje w standardzie światła eco-LED (światła mijania LED, drogowe halogenowe), automatycznie włączane światła, przyciemniane tylne szyby i w zasadzie tyle! Nawet oparcie tylnej kanapy nie jest składane! Żeby kierowca mógł się cieszyć z radia czy klimatyzacji musi wybrać wariant Stepway Essential lub Sandero Comfort.

Dacia Sandero 2021 - dane techniczne:

DACIA SANDERO: Długość: 4 088 mm Szerokość: 1 848 mm (2 007 mm z lusterkami) Wysokość: 1 499 mm Prześwit: 133 mm z obciążeniem Pojemność bagażnika: 328 l



DACIA SANDERO STEPWAY: Długość: 4 099 mm Szerokość: 1 848 mm (2 007 mm z lusterkami) Wysokość: 1 535 mm (1587 mm z relingami dachowymi) Prześwit: 174 mm z obciążeniem Pojemność bagażnika: 328 l



Nowa Dacia Sandero - silniki: SCe 65: silnik benzynowy o pojemności litra, ma 3 cylindry i 65 KM mocy, współpracuje z 5-biegową skrzynią manualną, TCe 90: doładowany silnik benzynowy o pojemności litra, ma 3 cylindry i 90 KM mocy, współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną, TCe 95 CVT: doładowany silnik benzynowy o pojemności litra, ma 3 cylindry i 95 KM mocy, współpracuje ze skrzynią automatyczną CVT, TCe 100 LPG: doładowany silnik benzynowy o pojemności litra, ma 3 cylindry i 100 KM mocy, współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną.



Nowa Dacia Logan w sprzedaży już wiosną!

Dacia Logan to model, który ma szczególne znaczenie dla rumuńskiego producenta. To auto, które zapoczątkowało współczesną gamę marki. Nowy Logan? Będzie o blisko 4 cm dłuższy, a do tego zdecydowanie ładniejszy. Nadwozie liftbacka nabierze charakteru m.in. za sprawą układu świateł w kształcie litery Y. Bagażnik Nowego Logana należy do największych na rynku sedanów klasy B. Ma pojemność 528 litrów, o 18 litrów większą od poprzedniej generacji.