Hyperscreen - kino domowe MBUX Mercedesa

MBUX: co to jest?

Samouczący się system operacyjny MBUX (Mercedes-Benz User Experience) radykalnie uprościł obsługę nowych Mercedesów. Zadebiutował w 2018 r. w obecnej Klasie A, a do dziś trafił do ponad 1,8 mln samochodów aut z gwiazdą. Kilka miesięcy temu w nowej Klasie S wprowadzono drugą generację MBUX-a. Teraz czas na kolejny znaczący krok naprzód – w nowym EQS-ie na życzenie dostępny będzie system operacyjny MBUX Hyperscreen.

MBUX Mercedes: nowa wersja w modelu EQS

MBUX Hyperscreen płynnie łączy kilka wyświetlaczy z imponującym efektem: zakrzywiony ekran ma szerokość 141 cm i powierzchnię 2432,11 cm2. Szklana pokrywa wyświetlacza jest zakrzywiana w procesie formowania w temperaturze ok. 650°C. Proces ten eliminuje zniekształcenia widzenia obrazu na całej szerokości pojazdu, niezależnie od promienia pokrywy. Aby dostać się do najważniejszych aplikacji, użytkownik musi przejść przez 0 (słownie: zero) poziomów menu. Dlatego Mercedes-Benz nazywa tę warstwę zerową.





MBUX Mercedes: specjalny rodzaj szkła

Pod ekranem dotykowym znajduje się łącznie 12 siłowników, które odpowiadają za efekt sprzężenia zwrotnego przy dotykaniu matrycy. Jeśli palec dotknie określonych punktów, powoduje to wyczuwalne wibracje pokrywy. Dwie powłoki osłony ograniczają odblaski i ułatwiają czyszczenie. Samo zakrzywione szkło składa się ze szczególnie odpornego na zarysowania krzemianu glinu. Środki z zakresu bezpieczeństwa obejmują z góry określone punkty pękania wzdłuż bocznych otworów wylotowych, a także pięć uchwytów o strukturze plastra miodu, które w przypadku zderzenia mogą zdeformować się w ukierunkowany sposób.

Mercedes MBUX: komendy analizowane przez nowy procesor

Wybrane parametry specyfikacji technicznej nowego MBUX-a to: 8-rdzeniowy procesor, 24 GB pamięci RAM i 46,4 GB przepustowości pamięci RAM na sekundę. Jasność ekranu jest dostosowywana do warunków otoczenia w oparciu o dane z kamery wielofunkcyjnej oraz z czujnika światła. Siedem profili użytkownika sprawia, że sekcja wyświetlacza dla pasażera

z przodu może być dostosowana do jego potrzeb.

Źródło: Materiały prasowe Mercedes