Tiguan eHybrid - nowość w gamie Volkswagena

Przy dostatecznie naładowanym akumulatorze Tiguan eHybrid rusza z miejsca zawsze w trybie „e-Mode”. Po jednokrotnym naładowaniu akumulatora jest wtedy w stanie przejechać około 50 km w trybie elektrycznym bez żadnej emisji szkodliwych związków do atmosfery. Dzięki hybrydowemu trybowi pracy z kolei układ napędowy może zgromadzić energię elektryczną wystarczającą do pokonania np. końcowego odcinka trasy w mieście.

VW Tiguan eHybrid: 245 KM i Travel Assist do 210 km/h

W trybie elektrycznym Tiguan eHybrid może poruszać się do prędkości 130 km/h. W trybie GTE silniki elektryczny i TSI działają wspólnie, by oddać do dyspozycji kierowcy pełną moc systemową Tiguana eHybrid, która wynosi 245 KM. Do nowego Tiguana eHybrid Volkswagen po raz pierwszy oferuje system Travel Assist, który umożliwia półautomatyczną jazdę. Sprawia on, że od 0 km/h do 210 km/h kierowanie autem, hamowanie i przyspieszanie odbywają się automatycznie, przy czym za kontrolę nad pojazdem nadal odpowiedzialny jest kierowca.





Volkswagen Tiguan Hybryda: cena jest już znana

Ceny Tiguana eHybrid zaczynają się od 161 090 zł. W wersji Elegance auto posiada standardowo m.in. reflektory IQ.LIGHT LED Matrix z systemem regulacji ich zasięgu i doświetlania zakrętów, tylne światła w technologii LED, wyświetlacz wskaźników Active Info Display, bezprzewodowy App Connect, aktywny tempomat, system bezdotykowego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika oraz kamerę cofania.

