Japończycy dość nietuzinkowo podeszli do prac nad nowym hot-hatchem. Nie chcieli brać standardowego Yarisa, a następnie pompować go mocą i spojlerami. Zależało im na stworzeniu prawdziwego, sportowego hatchbacka. Dlatego m.in. połączyli nową platformę GA-B, która zadebiutowała w Yarisie czwartej generacji, z tylną częścią zaadaptowaną z platformy GA-C, wykorzystywanej w Corolli i Toyocie C-HR. Gruntownie przeprojektowane jest też nadwozie. Auto ma troje drzwi i niższą, zwężającą się linię dachu, która została zaprojektowana tak, by skierować przepływ powietrza na duży tylny spojler i wygenerować dodatkową siłę docisku.

Toyota GR Yaris - najmocniejszy na świecie? Trochę tak...

Silnik Toyoty GR Yaris jest również całkowicie nową konstrukcją. To trzycylindrowa jednostka o pojemności 1,6 litra z turbodoładowaniem. Jest to najpotężniejszy trzycylindrowy silnik na świecie, a także najmniejsze i najlżejsze 1,6 turbo. Wytwarza 261 KM (192 kW) mocy przy 6500 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 360 Nm w zakresie od 3000 do 4600 obr./min. Jest zgodny z przepisami technicznymi kategorii WRC2 i może rozpędzić GR Yarisa od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,5 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 230 km/h i jest ograniczona elektronicznie.





Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris - 5,5 sekundy do setki w segmencie B!

GR Yaris jest lekki jak na hot-hatcha (masa własna 1280 kg), a jego moc to wartości zbliżone do mocnych aut z segmentu C. Samochód osiąga wyjątkowy stosunek masy do mocy wynoszący 4,9 kg na KM. Było to możliwe dzięki zastosowaniu lekkich materiałów w konstrukcji GR Yarisa, w tym aluminium na masce i w drzwiach oraz kompozytów z włóknem węglowym w dachu. W porównaniu ze standardowym Yarisem, silnik został cofnięty o 21 mm w kierunku wnętrza, co przyczynia się do lepszego rozkładu masy samochodu, wyważenia i nisko położonego środka ciężkości.

Mały hot-hatch z dopracowanym napędem 4x4

Toyota GR Yaris korzysta ze sterowanego elektronicznie, stałego układ napędowego na wszystkie koła GR-FOUR. GR Yaris z pakietem Sport jest dodatkowo wyposażony w przedni i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen. Dostępne są trzy tryby działania napędu GR-FOUR. Pierwszy z nich to tryb Track, który rozdziela moc 50:50 i jest odpowiedni do szybkiej jazdy w każdych warunkach. W trybie Sport moc dzielona jest w proporcjach 30:70, aby uzyskać charakterystykę auta z napędem na tył, a w trybie Normal – 60:40. Jest to tryb domyślny, odpowiedni do codziennej jazdy.

Toyota GR Yaris Toyota GR Yaris - 5,5 sekundy do setki w segmencie B! Autor: MACIEJ LUBCZYNSKI

W konstrukcji zawieszenia sportowej Toyoty zastosowano podwójne wahacze poprzeczne wleczone, zamiast belki skrętnej występującej w standardowym Yarisie. Poza tym standardem są kute felgi BBS ze stopu metali lekkich o konstrukcji 10-ramiennej. Z przodu zamontowano wentylowane tarcze o średnicy 356 mm z czterotłoczkowymi, lekkimi zaciskami aluminiowymi. Średnica tarcz jest większa niż w GR Suprze. Tylne hamulce to wentylowane tarcze o średnicy 297 mm z dwutłoczkowymi aluminiowymi zaciskami.

Źródło: Materiały prasowe Toyota