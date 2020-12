VW Tiguan R 2021 - najszybsza wersja w historii!

Volkswagen Tiguan R posiada pod maską 2-litrowy silnik TSI. Jednostka oferuje 320 koni mechanicznych, 420 Nm momentu obrotowego, 7-biegową przekładnię o dwóch sprzęgłach oraz napęd na cztery koła 4MOTION wyposażony w system R-Performance Torque Vectoring. SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 250 km/h. W Tiguanie R Volkswagen po raz pierwszy zastosował tylny mechanizm różnicowy z dwoma sprzęgłami wielopłytkowymi. Dzięki temu siła napędowa jest rozdzielana nie tylko między koła przedniej i tylnej osi, ale również między lewe i prawe koło z tyłu.

Volkswagen Tiguan R 2021 Volkswagen Tiguan R 2021: start polskiej sprzedaży! Autor: Ingo Barenschee

Tiguan R - wysoki standard bez dopłaty

Sportowy wariant SUV-a Volkswagena seryjnie otrzymuje m.in. 20-calowe obręcze kół, sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, układ hamulcowy z zaciskami w kolorze niebieskie, amortyzatory o regulowanej charakterystyce tłumienia, zawieszenie obniżone o 10 mm w porównaniu z zawieszeniem pozostałych odmian Tiguana oraz dodatkowy tryb jazdy R. Co ciekawe, układ stabilizacji toru jazdy można całkowicie dezaktywować!





Tiguan R: kiedy w Polsce pojawią się pierwsze egzemplarze?

W chwili obecnej startują zamówienia na najmocniejszego Tiguana. Model jest oferowany za kwotę wynoszącą co najmniej 237 190 złotych. Pomijając tą sumę, kupujący będzie miał do dyspozycji szeroką listę opcji przypisaną do Tiguana R. Cena? Po doborze dodatków z pewnością znacznie wzrośnie. Kiedy Tiguan R pojawi się na polskich drogach? Pierwsze egzemplarze trafią do kierowców na początku roku 2021.