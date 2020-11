Ile kosztuje Golf R 2021? Cennik startuje od 198 690 zł

Cennik nowego Golfa R startuje od 198 690 złotych. Tak, to kwota trzykrotnie wyższa od bazowego kompaktu z Wolfsburga. Skąd zatem aż taki skok? Powodów jest kilka. A pierwszy i chyba najważniejszy dotyczy możliwości topowej wersji. Pod maską auta spoczywa jednostka 2.0 TSI. W tym wariancie oferuje ona moc na poziomie 320 koni mechanicznych. A to nie koniec. Bo kluczowy jest też moment obrotowy. 420 Nm jest dostępne już przy 2100 obr./min. i rozpędza hatchbacka do pierwszej setki w zaledwie 4,7 sekundy.

Nowy Golf R: elektronika w służbie kierowcy

Volkswagen Golf R standardowo korzysta z napędu na cztery koła 4MOTION oraz przekazuje moc za pośrednictwem 7-biegowej, dwusprzęgłowej przekładni DSG. Układ napędowy posiada też system sterowania dopływem momentu obrotowego osobno do każdego z kół tylnej osi oraz menedżera dynamiki jazdy, który współpracuje z m.in. elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego przedniej osi i zawieszeniem o regulowanej charakterystyce tłumienia.





Golf R: cena wysoka, ale wyposażenie bogate!

Nowy Golf R bez dopłaty oferuje kierowcy sportowe zawieszenie obniżone o 20 mm, sportowe fotele, 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, reflektory LED Plus, Digital Cockpit, sprzęt multimedialny Discover Media z nawigacją, aktywny tempomat z funkcją Stop&Go, automatyczną, 3-strefową klimatyzację z filtrem Air Care, ale także czujnik deszczu oraz czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Auto w polskich salonach jest już dostępne do zamawiania.