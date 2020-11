Zawieszenie Volkswagena ID.4 - sportowy... e-SUV

Tylny napęd i nisko umieszczony środek ciężkości. Czy mówimy o coupe? Nie, to elektryczny SUV Volkswagena. Tylny napęd został zastosowany po to, aby wysoki moment obrotowy silnika elektrycznego nie zrywał tak łatwo trakcji. Akumulator umieszczony między osiami w najniższym punkcie płyty podłogowej gwarantuje z kolei stabilność na drodze. W przedniej osi Volkswagena ID.4 zastosowano kolumny McPhersona. To jednak nie koniec, bo po raz pierwszy przekładnia układu kierowniczego znajduje się przed środkiem koła - takie usytuowanie zapewnia pojazdowi dużą stabilność podczas szybkiej jazdy w zakrętach.

Volkswagen ID.4 - pięć wahaczy i świetny promień skrętu

W tylnym zawieszeniu Niemcy wykorzystali nową konstrukcję. Mowa o kompaktowym układzie pięciowahaczy z ramą pomocniczą. Ten został elastycznie połączony z nadwoziem. Aby zmniejszyć masę pojazdu, elementy zawieszenia powstały oczywiście z aluminium. Kolejne zalety? Promień skrętu Volkswagena ID.4 to 10,2 metra. Poza tym wzór obręczy kół odpowiada wymogom aerodynamiki, a opony wyróżniają się niskim oporem toczenia. Co z rozmiarem opon? Te są naprawdę duże. W większości wersji elektrycznego SUV-a przednie mają szerokość 235 mm, a tylne 255 mm.





Jeżeli chodzi o hamulce, tarcze zamontowane przy przednich kołach w wersji z akumulatorem o pojemności 77 kWh mają średnicę 358 mm. Z tyłu stosowane są bębny. Kluczowy dla konstrukcji nowego elektryka z Niemiec jest też elektroniczny wspomagacz. ID.4 może zostać wyposażony w progresywny układ kierowniczy, system regulacji zawieszenia DCC i wybór trybów jazdy. DCC dla przykładu zmienia charakterystykę pracy amortyzatora przy każdym kole 200 razy na sekundę.

Volkswagen ID.4 - nawet 204 konie i 520 km zasięgu

W chwili obecnej Volkswagen ID.4 dostępny jest wyłącznie w wersji 1ST Edition. To już niedługo się jednak zmieni. A wtedy w palecie pojawi się model wyposażony w akumulator o pojemności energetycznej 52 lub 77 kWh, przy czym zasięg wyniesie do 520 km. Silnik elektryczny może mieć 148 KM lub 204 KM.

Źródło: Materiały prasowe Volkswagen