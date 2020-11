Golf Alltrack, czyli "terenowe" wcielenie kompaktu

Nowy Golf Alltrack: najciekawsze fakty

elementem standardowego wyposażenia jest m.in. Digital Cockpit Pro – cyfrowy, personalizowany zestaw wskaźników,

standardowo auto posiada 2-litrowego diesla common rail o mocy 200 KM,

standardem jest też napęd 4MOTION oraz 7-biegowa skrzynia automatyczna,

motor ma dwa katalizatory SCR - tak żeby czystość spalin była gwarantowana w zróżnicowanych warunkach,

Golf Alltrack może ciągnąć przyczepę o maksymalnej masie własnej do 2000 kg.

VW Golf Alltrack wymiary:

Nowy Golf Alltrack jest o 66 mm dłuższy. Dłuższy rozstaw osi zapewnia o 38 mm więcej miejsca na nogi pasażerów z tyłu. Maksymalna pojemność bagażnika wzrosła do 1642 litrów.

VW Golf Alltrack: cena nie jest niska!

Bazowa wersja Golfa Alltracka została wyceniona w Polsce na 176 790 złotych. To kwota niemała. Mimo wszystko za nią kierowca otrzymuje przestronne kombi segmentu C o SUV-owatym wyglądzie, szeroką listę wyposażenia, a do tego 200-konnego diesla, napęd na cztery koła i automatyczną przekładnię typu DSG.