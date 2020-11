Elektryczny, dostawczy: Nissan w wynajmie długoterminowym

Elektryczny, dostawczy Nissan - ładowanie już w 50 minut!

Rozbudowana wersja Nissana e-NV200 XL Voltia to doskonałe rozwiązanie dla firm wykorzystujących samochody dostawcze na ostatnim odcinku dystrybucji. Nowy, powiększony oraz w pełni elektryczny furgon to 8 m3 przestrzeni ładunkowej. A na tym zalety modelu się nie kończą. Van posiada wydajny akumulator o pojemności 40 kWh oraz dwa złącza. CHAdeMO, które umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym (od 0 do 80% w około 50 minut) oraz Typ 2 do ładowania z mocą 6,6 kW w 7,5 godziny.

Dostawczy i elektryczny: cena zaporowa?

Elektryczny znaczy drogi? Nie jeżeli firma wybierze Nissana e-NV200 XL Voltia w programie wynajmu długoterminowego stworzonego wraz z Arvalem. Dostępne są dwie opcje: podstawowa i rozszerzona. Okres finansowania w obu wariantach obejmuje 60 miesięcy, a opłaty miesięczne wynoszą odpowiednio 2 207 zł i 2 708 zł. Nie ma obowiązku wnoszenia wpłaty własnej.





Wynajem elektrycznego dostawczaka. Co dostaje użytkownik?

W pakiecie podstawowym firma otrzymuje limit rocznego przebiegu na poziomie 10 tys. km, pełną obsługę serwisową w autoryzowanej sieci Nissana w całym kraju, w tym wszystkie naprawy serwisowe, obsługę techniczną oraz przeglądy okresowe. Pakiet zawiera także 24‑godzinną opiekę Assistance przez 7 dni w tygodniu. W ofercie rozszerzonej limit kilometrów wynosi 25 tys. rocznie. Dodatkowo umowa obejmuje komplet opon zimowych, samochód zastępczy oraz ubezpieczenie OC, AC i NNW z obsługą likwidacji szkód.

Elektryczny samochód dostawczy z pełną gwarancją

Nissan e-NV200 XL Voltia objęty jest analogiczną gwarancją, jak stanowiący bazę model e‑NV200, czyli 3-letnią lub do 100 tys. przejechanych kilometrów na standardowe elementy pojazdu, z rozszerzeniem do 5 lat. Gwarancja na elementy napędu elektrycznego przewidziana jest na 5 lat lub 100 tys. kilometrów, w tym na pojemność akumulatora nawet 8 lat lub 160 tys. przejechanych kilometrów. Elektryczny Nissan jest wykorzystywany m.in. przez takie firmy jak DHL France, DPD Slovakia, DPD Czechia, GLS Germany, Post NL Netherland czy polski InPost.

Źródło: Materiały prasowe Nissan