Tak, Yaris to małe auto miejskie segmentu B. Dla Toyoty to jednak model niezwykle kluczowy. W końcu hatchback gwarantuje marce aż 22 proc. sprzedaży wszystkich nowych samochodów w regionie. Dla przykładu tylko w roku 2019 sprzedały się 224 tysiące Yarisów. Właśnie dlatego przygotowania do premiery czwartej generacji były tak kluczowe. Stylistyka? Nowa Toyota Yaris wygląda trochę jak zminiaturyzowana Corolla. To jednak nic złego. Raz w ten sposób marka wyraziła współczesny język stylistyczny. Dwa autu nie brakuje nowoczesności i charakteru.

Zobacz również: Nowe technologie w pracy księgowych





Yaris IV: Nowa platforma i przestronne wnętrze

Nowoczesność jest też słowem, które dobrze pasuje do wyglądu kabiny pasażerskiej. Czy czuć tu klimat segmentu B? W żadnym razie. To auto jest doroślejsze i bardziej dojrzałe. Podstawą do stworzenia nowego Yarisa stała się platforma podłogowa GA-B. To sprawiło, że hatchback jest niższy, ale i zdecydowanie większy. Rozstaw osi wzrósł aż o 50 mm. O 50 mm zwiększyła się też szerokość nadwozia.

Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce! Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce! Autor: MACIEJ LUBCZYNSKI

Napęd nowego Yarisa? W tej roli występuje oczywiście hybryda - tym razem czwartej generacji. Jej podstawę stanowi półtoralitrowy motor Hybrid Dynamic Force o mocy 93 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 120 Nm. Jednostka pracuje w cyklu Atkinsona. Jej możliwości są uzupełnione elektrykiem pozwalającym na jazdę w trybie EV nawet z prędkością 130 km/h (w sumie moc 116 KM) oraz nowym akumulatorem litowo-jonowym. Reszta palety? Nowy Yaris to też świetnie znany silnik 1.0 (72 KM) oraz nowy motor benzynowy o pojemności 1.5 litra (125 KM).

Zobacz również: Odpowiedzialność księgowych zatrudnionych w sektorze publicznym

Nowy Yaris: najbezpieczniejszy samochód segmentu B?

Toyota bardzo mocno podkreśla również aspekt bezpieczeństwa. Każdy nowy Yaris będzie standardowo wyposażany w zestaw zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy ADAS takich jak: asystent utrzymania pasa ruchu (LTA), układ reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) i układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Układ reagujący w razie pojawienia się ryzyka zderzenia został uzupełniony np. o funkcję wykrywania pieszych i rowerzystów. Nowy Yaris to także pierwsza Toyota wyposażona poduszki powietrzne w tunelu środkowym, które zapobiegają zderzeniu się kierowcy i pasażera podczas uderzenia bocznego.

Nowa Toyota Yaris - cennik:

Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce! Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce!

Nowa Toyota Yaris - wyposażenie:

Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce! Nowa Toyota Yaris: czwarta generacja oficjalnie w Polsce!

Nowa Toyota Yaris - dane techniczne: