Nowość Volkswagena. Arteon Shooting Brake i Arteon po liftingu pokazane.

Pierwszą z nowości da się zauważyć już na pierwszy rzut oka. Nowy Volkswagen Arteon posiada bowiem światła do jazdy dziennej LED nie tylko poniżej seryjnych LED-owych reflektorów, lecz też centralnie na środku osłony chłodnicy. Poza tym do obsługi automatycznej klimatyzacji zastosowano dotykowe pole, istnieje możliwość bezprzewodowego korzystania z aplikacji Apple CarPlay i Android Auto oraz seryjny Digital Cockpit Pro.

Volkswagen Arteon Shooting Brake - sportowe kombi z bagażnikiem 565 litrów

Volkswagen proponuje klientom nowości też na polu technologicznym. Travel Assist umożliwia częściowo automatyczną jazdę w przedziale prędkości od 0 do 210 km/h. Na liście opcji znajduje się 700-watowy system audio firmy Harmann Kardon. Kamera cofania z kolei otrzymała funkcję Cornerview - kąt widzenia kamery zwiększył się z 90 do 170 stopni. Bagażnik? Volkswagen Arteon oferuje 563 litry. Nowy Volkswagen Arteon Shooting Brake zabiera na pokład 565 litrów.





W gamie Arteona pojawią się też dwie nowości silnikowe. Na początek Volkswagen zaoferuje modelowi hybrydę typu plug-in o mocy 218 KM. Po drugie do cennika po raz pierwszy w historii trafi wersja R - wyposażona w silnik TSI o mocy 320 koni mechanicznych. Ciekawe w Arteonie R będzie rozwiązanie R-Performance Torque Vectoring. Specjalne urządzenie, którym jest Torque Splitter, przekazuje odpowiednią ilość momentu obrotowego do kół przedniej i tylnej osi, ale też - zależnie od sytuacji - dostarcza różną jego ilość do każdego z tylnych kół. Reszta gamy? Składają się na nią diesle oferujące 150 lub 200 KM oraz benzyniaki generujące 150, 190 i 280 KM.