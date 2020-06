Nowy Lexus GX - topowy SUV wjeżdża do Europy

Druga generacja Lexusa GX-a ujrzała światło dzienne w roku 2009. A to oznacza, że rok 2020 stanowi najlepszy moment na modernizację auta. Stylistycznie nowości jest kilka. Model otrzymał nową atrapę chłodnicy w charakterystycznym kształcie klepsydry oraz ostrzej zarysowane przednie światła. Co z kabiną pasażerską? Lifting oznacza nowe wykończenia, a w tym wersję Dark Rose z czerwoną tapicerką na siedzeniach i podłokietnikach. Poza tym kupujący może zamówić wykończenie drewniane Grey Sapele, któremu towarzyszą wstawki aluminiowe.

Lifting Lexus GX - co z napędem?

Odświeżony Lexus GX 460 jest napędzany 4.6-litrową V-ósemką o mocy 300 koni mechanicznych. Moment obrotowy ma wartość 438 Nm. Napęd trafia na cztery koła za pośrednictwem 6-biegowej przekładni automatycznej. Jeżeli o układzie 4x4 już mowa, to jest on sterowany za pomocą systemu Multi-Terrain Select oraz posiada centralny dyferencjał typu Torsen. Tryby jazdy zostały dostosowane do takich warunków jak skały i szuter, błoto i piach, luźne skały, muld czy skały. Podczas jazdy autem w terenie przyda się jeszcze jedna nowość - Multi-Terrain Monitor oraz Panoramic View Monitor. To nic innego jak kamera 360 stopni, która pokazuje co dzieje się tuż przed autem oraz po jego bokach.

reklama reklama



Na koniec mamy złą informację. Tak, GX to nic innego jak bardziej luksusowy, ale mimo wszystko bezkompromisowy Land Cruiser. Niestety auta nie kupimy w Polsce. To jest dedykowane Europie, jednak głównie jej wschodniej części... Tym samym kierowcy nad Wisłą muszą zadowolić się większym bratem GX-a - Lexusem LX.