Toyota GR Supra tańsza! Teraz kosztuje 209 900 złotych

Do tej pory Toyota GR Supra była oferowana tylko w jednej konfiguracji. W salonach sprzedaży funkcjonował topowy pakiet wyposażenia Executive oraz jednostka 3.0 Twin-Scroll Turbo oferująca 340 koni mechanicznych. Teraz paleta modelowa Supry została rozszerzona. Kierowcy otrzymają możliwość zakupu auta napędzanego 2-litrowym silnikiem Twin-Scroll Turbo. Motor oferuje 258 koni mechanicznych, przy czym są one dostępne od 5000 obr./min. Moment obrotowy sięga 400 Nm (1550 - 4400 obr./min.). Osiągi? Coupe sparowane z 8-biegową skrzynią automatyczną osiąga pierwszą setkę w 5,2 sekundy - to o 0,9 sekundy wolniej od 3-litrowego odpowiednika.

Toyota GR Supra 2.0 - cena od 209 900 złotych

Podstawowy pakiet wyposażenia Toyoty GR Supra został nazwany Dynamic. W jego przypadku standard oznacza m.in. obecność układu hamowania w razie wykrycia zagrożenia kolizją, systemu nawigacyjnego, świateł wykonanych w technologii LED, podgrzewanych przednich foteli, kamery cofania, 18-calowych felg aluminiowych oraz tapicerki wykonanej z połączenia alkantary i skóry. Tak skonfigurowane auto zostało wycenione na 209 900 złotych. Warto w tym momencie zaznaczyć, że Supra 3.0 Executive kosztuje 315 900 złotych - to o 106 tysięcy złotych więcej!

reklama reklama



2-litrową Toyotę o mocy 258 koni mechanicznych można kupić również w wersji Fuji Speedway. W jej przypadku lista wyposażenia poszerza się o aktywny, sportowy mechanizm różnicowy, system aktywnego zawieszenia, lusterka zewnętrzne polakierowane na czerwono oraz 19-calowe, kute felgi w kolorze matowej czerni. Cena startuje od 223 900 złotych.