Nowy Mercedes GLA w polskich salonach

Cennik Mercedesa GLA 200 startuje w Polsce od kwoty 158 200 złotych. Za tą sumę kierowca otrzymuje crossovera napędzanego 1,3-litrowym, doładowanym benzyniakiem. Kwota jest wystarczająca, aby samochód został wyposażony m.in. w aluminiowe relingi dachowe, 17-calowe felgi ze stopów lekkich, czujnik deszczu, tempomat, automatyczną klimatyzację, kamerę parkowania, system multimedialny MBUX, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika oraz systemy ochrony pieszych, utrzymywania pasa ruchu i automatycznego hamowania w razie wykrycia zagrożenia kolizją.

Nowy Mercedes GLA będzie na razie oferowany na rynku polskim w czterech wariantach napędowych. Dwa do napędzania wykorzystuje benzynę, a dwa czerpią moc z silnika wysokoprężnego. Co ważne, w każdym przypadku standardem jest automatyczna skrzynia biegów. Dwusprzęgłowa przekładnia tylko w bazowym benzyniaku ma 7 przełożeń. W pozostałych korzysta z 8 biegów. Co więcej, mocniejszy benzyniak oraz obydwa diesle mogą zostać zestawione z napędem na cztery koła 4MATIC.

Nowy Mercedes GLA - cennik:

Model Cena bazowa GLA 200 158 200 zł GLA 250 172 400 zł GLA 250 4MATIC 181 900 zł GLA 200 d 168 500 zł GLA 200 d 4MATIC 178 000 zł GLA 220 d 179 900 zł GLA 220 d 4MATIC 189 400 zł

Nowy Mercedes GLA - dane techniczne producenta: