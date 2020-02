4 cylindry, turbo i nawet 421 KM. Tak, to Mercedes GLA 45 4MATIC+

O silniku zamontowanym pod maską Mercedesa GLA 45 4MATIC+ można opowiadać godzinami. Motor ma tylko 4 cylindry i 2 litry pojemności. Za sprawą doładowania oferuje jednak nawet 421 koni mechanicznych. A to sprawia, że jest najmocniejszym 4-cylindrowcem na świecie! Moment obrotowy? Ten sięga 500 Nm. Tak skonfigurowany Mercedes GLA 45 S 4MATIC+ przyspiesza do pierwszej setki w 4,3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 270 km/h. Słabsza wersja - o oznaczeniu GLA 45 4MATIC+ - oferuje 387 koni, przyspiesza do 100 km/h w 4,4 sekundy i osiąga 250 km/h.

Mercedes GLA 45 4MATIC+ mocnarny silnik i... świetne prowadzenie!

W jaki sposób mały SUV jest w stanie dysponować taką mocą? Posiada m.in. system AMG Torque Control. On decyduje o tym jaka moc trafia na konkretne koło w tylnej osi. Poza tym kierowca może korzystać z trybów jazdy, które przybrały formę układu AMD Dynamic. Wybór jednego z nawet 6 ustawień ma wpływ na reakcję na wciśnięcie gazu, ale też sposób zachowania się napędu 4x4, czas zmiany biegów czy nawet dźwięk układu wydechowego. Trzeci zestaw opcji przygotowuje AMD Ride Control. System w pełni automatycznie dostosowuje siłę tłumienia dla każdego koła do sytuacji na drodze.

Jak przystało na model z serii AMG, Mercedes GLA 45 4MATIC+ rzuca się w oczy. Długa maska, wydatne błotniki, a do tego masa elementów aerodynamicznych na zderzaku zostały połączone z 19- lub 20-calowymi felgami aluminiowymi oraz dwiema okrągłymi końcówkami układu wydechowego „zatopionymi” w szerokim optycznie zderzaku z masywnym dyfuzorem.