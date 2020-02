Nowy Opel Insignia GSi - z nowym 4x4 Twinster

GSi to topowa wersja Insignii. W jej ramach Opel wyposaża auto w 2-litrowy silnik benzynowy dysponujący doładowaniem. Moc? Ta sięga aż 230 koni mechanicznych. Co więcej, układ napędowy jest dostępny z dziewięciostopniową automatyczną skrzynią biegów oraz napędem na wszystkie koła Twinster z wektorowaniem momentu obrotowego. Według danych opracowanych w zgodzie z cyklem WLTP, czteropędna Insignia spala w cyklu mieszanym od 8,3 do 8,8 litra benzyny. W tym czasie emituje do atmosfery od 193 do 205 gramów CO2 na każdy kilometr.

Opel Insignia GSi Twinster. Co to jest?

System napędu na wszystkie koła Twinster zmienia sposób przekazywania mocy na koła w ciągu milisekund. Dzięki temu w każdym momencie tworzy kierowcy optymalne warunki trakcyjne. W jaki sposób? Rozwiązanie co prawda nie ma mechanizmu różnicowego, do regulowania momentu obrotowego przekazywanego na każde z kół korzysta natomiast z dwóch sprzęgieł wiskotycznych. A to nie koniec, bo inteligentne 4x4 w Oplu Insignii GSi wektoruje też siłę. Dla przykładu podczas pokonywania zakrętów przekazuje większą moc na zewnętrzne koło. Przeniesienie napędu może być wspierane przez elektrohydrauliczne wspomaganie hamulców oraz mechatroniczne zawieszenie FlexRide.

Nowy Opel Isnginia GSi - jak już wspominaliśmy - dysponuje mocą 230 koni mechanicznych. Poprzednik oferował 260-konnego benzyniaka i 210-konnego diesla. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, ten ma maksymalną wartość 350 Nm i jest dostępny już od 1500 obr./min.