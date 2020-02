W roku 2018 na europejskie drogi powrócił Lexus ES. Model spotkał się z dobrym przyjęciem kierowców na Starym Kontynencie, a teraz Japończycy chcą ten sukces spotęgować. A wszystko za sprawą ciekawej innowacji, która właśnie wchodzi do oferty limuzyny segmentu E. Mowa o kamerach zamontowanych w miejscu klasycznych lusterek. Czy to oznacza, że lusterka znikają? W obecnie znanym kształcie tak. W ich miejscu pojawia się element aerodynamiczny, który jest uzupełniony cyfrowymi kamerami o wysokiej rozdzielczości oraz oczywiście lampą kierunkowskazu.

Kamery zamiast lusterek? Tak, w Lexusie ES!

Lusterka zamiast kamer - obraz bez... martwego pola!

Kamery w czasie rzeczywistym przekazują obraz do monitorów zamontowanych na drzwiach. A to nie koniec ich funkcjonalności. Elektroniczne lusterka montowane w Lexusie ES są też w stanie automatycznie rozszerzać widok - np. w czasie zmiany pasa, eliminując tym samym martwe pole. Poza tym kamery są umieszczone w taki sposób, aby były osłonięte przed deszczem, śniegiem i brudem, by zapewnić optymalną widoczność w każdych warunkach.

Elektroniczne lusterka oficjalnie zadebiutują w Europie już w marcu podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. W polskich cennikach Lexusa ES powinny pojawić się już w kwietniu 2020 roku.