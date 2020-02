Układ napędowy Opla Grandland X Hybrid4 składa się z trzech jednostek napędowych. Sercem układu jest 1.6-litrowy, doładowany benzyniak o mocy 200 koni mechanicznych. Z nim współpracują aż dwa elektryki - przedni o mocy 110 koni mechanicznych i tylny o mocy 113 koni mechanicznych. Łączna moc układu sięga 300 koni mechanicznych i przekłada się na prędkość maksymalną oszacowaną na 235 km/h. A wysoka sprawność jest dopiero pierwszą z zalet hybrydowego układu napędowego. Auto pozwala na pokonanie pierwszych stu kilometrów przy średnim spalaniu wyliczonym według normy WLTP na 1,4 litra benzyny. W tym czasie do atmosfery wyemitowane zostaną tylko 32 gramy CO2 na kilometr.

Opel Grandland X Hybrid4, czyli elektryczny napęd 4x4

Opel Grandland X Hybrid4 - SUV z e-zasięgiem nawet 69 km!

Niskie spalanie nie wyczerpuje jednak listy zalet Opla Grandland X Hybrid4. Przedni silnik elektryczny przekazuje moc na przednie koła za pośrednictwem sterowanej elektrycznie ośmiobiegowej przekładni automatycznej. Drugi silnik, wraz z mechanizmem różnicowym, jest zintegrowany z tylną osią. Tylny silnik elektryczny zapewnia stały napęd na wszystkie koła. Ile auto pokona w trybie całkowicie zeroemisyjnym? Jeżeli kierowca doładuje jego 13,2-kWh baterię z gniazdka, auto jest w stanie pokonać nawet 59 kilometrów. To wynik osiągnięty podczas badań zgodnych z normą WLTP. Jeżeli za wyznacznik weźmie się pod uwagę normę NEDC, zasięg wzrośnie nawet do 69 kilometrów.

Napęd 4x4 zastosowany w Oplu Grandland X Hybrid4 może działać w czterech trybach: w pełni elektrycznym „Electric”, hybrydowym „Hybrid”, napędu na wszystkie koła „All-Wheel Drive” i sportowym „Sport”. Co więcej, kierowca ma do dyspozycji opcję e-Save. Za jej sprawą możliwe jest zachowanie energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorze do późniejszego wykorzystania - np. po wjechaniu do strefy, w której dopuszczony jest wyłącznie ruch pojazdów elektrycznych. Standardem jest też system odzyskiwana energii kinetycznej w czasie hamowania.