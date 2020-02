Nowy smart EQ fortwo - cena od 96 900 złotych

Zmiany stylistyczne w nowym smarcie EQ są marginalne. Nowy jest przede wszystkim wygląd kraty wlotu powietrza. Pierwszą z innowacji na liście wyposażenia poliftingowego smarta EQ są w pełni LED-owe światła. To pierwszy model niemieckiej marki, który może posiadać diodowe reflektory! Drugą stanowi odświeżony system multimedialny. Ten współpracuje z aplikacją "ready to", która pozwala na sprawdzenie informacji dotyczących samochodu, ładowania, parkingu, wskazówek na temat dojazdu czy łatwe odnalezienie drogi do auta.

Nowy smart EQ - w 4,9 sekundy do... 60 km/h!

Sercem nowego smarta EQ jest elektryczny układ napędowy. Auto jest napędzane za pomocą 82-konnego agregatu. Przyspieszenie do 60 km/h trwa 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to natomiast 130 km/h. Motor współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,6 kWh. Zasięg? Ten według badania wykonanego w zgodzie z cyklem WLTP wynosi od 120 do 135 kilometrów na jednym ładowaniu.

reklama reklama



Cennik nowego smarta EQ startuje od 96 900 złotych. Za tą kwotę kierowca kupi model fortwo. Wariant 4-osobowy jest dostępny od 98 400 złotych, podczas gdy kabriolet został wyceniony na minimum 110 700 złotych. Każdy ze smartów jest wyposażony w automatyczną klimatyzację, radio cyfrowe DAB, tempomat, aktywnego asystenta hamowania oraz pokładową ładowarkę AC o mocy 4,6 kW.