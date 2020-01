Kup OC jednym kliknięciem. Ubea z nową funkcją

Kalkulowanie nowej polisy OC i AC było procesem dość żmudnym. Kierowca musiał wpisać w kalkulator wszystkie dane pojazdu, informacje dotyczące bezszkodowej jazdy oraz określić charakter eksploatacji. Ubea postanowiła jednak ułatwić ten proces. Wystarczy że prowadzący ma przy sobie dowód rejestracyjny i zeskanuje z niego smartfonem kod Aztec. Ten przekaże wyszukiwarce wszystkie konieczne dane, dzięki czemu możliwe stanie się przedstawicie wstępnych cen OC i AC proponowanych przez różnych ubezpieczycieli już w kilkadziesiąt sekund.

Wystarczy smartfon i... dowód rejestracyjny!

Nowa funkcjonalność jest dostępna z poziomu strony www.kalkulator.ubea.pl za sprawą opcji „Skanuj kod telefonem”. Właściciel auta musi jeszcze wyrazić zgodę na uruchomienie kamerki w smartfonie i tak naprawdę wszystko jest gotowe. Po przedstawieniu ofert kierowca może od razu przejść do zakupu OC. W tym celu kalkulator poprosi jedynie o zweryfikowanie danych i uzupełnienie brakujących informacji.

Czas to najcenniejsza waluta we współczesnym świecie. Dlatego naszym użytkownikom dajemy możliwość błyskawicznego poznania składki OC: 12 ofert ubezpieczycieli dostępnych już po 1 kliknięciu. Wyliczenie OC i AC sprowadzamy do tak prostej czynności jak zrobienie zdjęcia telefonem. W dowolnym momencie właściciel samochodu może także zamówić kontakt telefoniczny z konsultantem porównywarki, który pomoże w zakupie polisy, odpowie na wszelkie pytania, a także sprawdzi dostępność dodatkowych zniżek. - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.