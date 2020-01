Ruszyła sprzedaż Mercedesa GLE Coupe. Cennik opublikowany!

Koncepcja Mercedesa GLE Coupe wydaje się dość ciekawa. To w końcu duży SUV, który otrzymał nieco bardziej sportowy kształt nadwozia. A opływowa linia i większa dawka stylistycznej agresji przypadła do gustu kierowcom. Jako że Niemcy chcą utrzymać duże zainteresowanie autem, już po czterech latach produkcji poprzednika zdecydowali się na zaprezentowanie drugiej generacji. Przykłady zmian? Mercedes chwali się m.in. inaczej zestrojonym podwoziem.

W porównaniu z GLE rozstaw osi wersji Coupé skrócono o 60 mm. To jednak nie oznacza mniejszej ilości przestrzeni. Bo w stosunku do swojego poprzednika, nowy model ma większą kabinę pasażerską. Poza tym może się pochwalić maksymalną przestrzenią załadunkową o długości prawie 2 metrów oraz pojemności na poziomie 1790 litrów. Nowy Mercedes GLE Coupe to też inteligentny system MBUX, najnowsza generacja systemów asystujących PRE-SAFE oraz bardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego.

reklama reklama



Nowy Mercedes GLE Copue - trzy silniki i cennik startujący od 372 700 złotych

Początkowo pod maską nowego GLE Coupe lądować będą wyłącznie silniki 6-cylindrowe, rzędowe. Diesle zaoferują 272 lub 330 koni mechanicznych oraz czas przyspieszenie do pierwszej setki wynoszący odpowiednio 6,6 lub 5,7 sekundy. Benzyniak dostarczy na asfalt aż 435 koni mechanicznych i będzie w stanie rozpędzić SUV-a do 100 km/h już w 5,3 sekundy.