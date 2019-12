Ładowarka do elektryka. Volkswagen ID.Charger od 1729 złotych.

Niezwykle ważnym elementem koniecznym do rozwoju elektromobilności jest zwiększenie dostępu do infrastruktury ładującej. Volkswagen idą w tym kierunku, zaprezentował właśnie ładowarkę ID.Charger. Urządzenie umożliwia ładowanie akumulatorów prądem o mocy do 11 kW, co oznacza, że proces ten odbywa się prawie pięć razy szybciej niż w wypadku ładowania z domowego gniazda prądu. Ile trwa pełne ładowanie np. modelu ID.3? Według deklaracji Niemców ilość prądu w zasobniku o pojemności 58 kWh potrwa 6 godzin.

ID.Charger - może mieć nawet wbudowany licznik!

Podstawowa wersja ID.Charger została wyceniona na 1729 złotych. Ładowarkę można podłączyć zarówno do przyłącza jednofazowego, jak i trójfazowego. Model ID.Charger Connect kosztuje 2599 złotych. W jego przypadku funkcjonalność została poszerzona o zdalny dostęp. Za sprawą przyłączenia do domowej sieci lub poprzez transmisję danych użytkownik może zachować stałą kontrolę nad urządzeniem i nad procesem ładowania. Trzecia opcja to ID.Charger Pro. Za 3699 złotych kierowca otrzymuje zdalnie sterowanego wallboxa z licznikiem energii. To pozwala w prosty sposób rozliczać rachunki np. za ładowanie akumulatora w służbowym samochodzie.

Oficjalna sprzedaż ładowarek do samochodów elektrycznych Volkswagena wystartuje na początku roku 2020.