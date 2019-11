Ekran telefonu na tablicy zegarów motocykla! Continental ma pomysł

Pomysł Continentala jest dość prosty w swojej formule. Zakłada bowiem, że dane pochodzące np. z nawigacji satelitarnej zamontowanej w telefonie czy innych aplikacji będą wyświetlane na tablicy zegarów motocykla. W jaki sposób? Wszystko za sprawą komunikacji bezprzewodowej i korzystania z Continental.cloud. Dzięki temu kierujący będzie mógł cały czas trzymać smartfona w kieszeni. Poza tym nie będzie narażony m.in. na konieczność wytężania wzroku w sytuacji, w której ekran telefonu zaciemni się pod wpływem działania promieni słonecznych.

Continental ma pomysł na usługę kompleksową

Idea stworzona przez niemiecką markę brzmi o tyle ciekawie, że może być dostarczana do fabryk produkujących motocykle kompleksowo. W końcu Continental produkuje panel instrumentów dla motocykli, z wyświetlaczem TFT o przekątnej od 4,3 do 7 cali MultiViu Sports Plus. Poza tym pracownicy firmy są też w stanie skonfigurować aplikację, zintegrować wybrane przez producenta serwisy (np. Google Maps, YouTube) oraz udostępnić te usługi w chmurze tak, aby kierowcy mogli z nich korzystać.

reklama reklama



Continental Connected Services z eHorizon

Nasza koncepcja połączonych usług dla motocykli jest opracowana na potrzeby klienta końcowego i może być wdrożona szybko oraz bez dużych nakładów finansowych. Daje ona producentom motocykli możliwość ich wyposażenia w atrakcyjne pakiety usług, za pomocą prostych narzędzi - powiedział René Körner, ekspert odpowiedzialny za systemy połączonych usług dla motocykli w segmencie Inteligentnych Systemów Transportowych.

Continental eHorizon - ostrzega przed zagrożeniami!

Jedną z aplikacji dostępnych w chmurze Continentala będzie eHorizon. Czemu może być ona przydatna kierowcom? Bo pozwala patrzeć naprzód i ostrzega przed ewentualnymi zagrożeniami. A wszystko za sprawą tego, że analizuje stan nawierzchni oraz charakterystykę i geometrię drogi. To jednak nie koniec, bo korzysta też z informacji uzyskiwanych przez czujniki elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy czy kamer. Dzięki temu ocenia rodzaj nawierzchni (sucho, mokro, śnieg, lód) i potencjalną przyczepność oraz prognozuje warunki drogowe, które niedługo napotka kierowca.