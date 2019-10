Na polu stylizacji ciężko w kontekście nowego Volkswagena Golfa mówić o rewolucji. To raczej ewolucja. Przód - w którym od teraz standardowo pojawiać się będą LED-owe reflektory - otrzymał dużo bardziej skupione spojrzenie i zdecydowanie nowocześniej poprowadzoną dolną część zderzaka. Przeprojektowana jest też linia tyłu - sprawia wrażenie masywniejszej, ale i zdecydowanie nowocześniejszej. Co ciekawe, Golf ósmej generacji jest pierwszym modelem w swojej klasie, który jest seryjnie wyposażony w cyfrowy kokpit.

Volkswagen Golf VIII - nowość z dopracowanym nadwoziem

Wymiary nadwozia nowego Volkswagena Golfa zmieniły się nieznacznie w stosunku do poprzednika. Długość auta wynosi 4 284 mm (o 29 mm więcej), szerokość 1 789 mm (o 10 mm mniej), a wysokość 1 456 mm (o 4 mm więcej). Rozstaw osi to 2 636 mm (o 1 mm mniej). Dużo bardziej znacząca zmiana dotyczy współczynnika oporu powietrza. Zmniejszenie powierzchni czołowej nowego kompaktu sprawiło, że nadwozie auta osiągnęło wskaźnik Cx na poziomie 0,275.

Nowoczesność ma dotyczyć też palety silnikowej. W tej oczywiście nie zabraknie silników benzynowych TSI i diesli TDI - wszystkich wyposażonych w bezpośredni wtrysk paliwa i doładowanie. Obok nich coraz ważniejsze miejsce w ofercie zajmą jednak również jednostki typu mild hybrid (eTSI) oraz hybrydy typu plug-in (eHybrid). Pełna paleta motorów napędowych stosowanych w Volkswagenie Golfie VIII pozwoli kierowcy na wybór mocy w przedziale od 90 do przeszło 300 koni mechanicznych.

Nowy Volkswagen Golf - ósma generacja już po premierze!

Silniki nowego Golfa - cykl Millera lub Twindosing

W palecie silnikowej nowego Golfa pojawią się cztery nowości. Pierwszą będą 3-cylindrowe silniki o mocy 90 i 110 KM. Drugą 4-cylindrowe diesle dysponujące stadem 115 i 150 KM. Po trzecie benzyniaki zaczną pracować w innowacyjnym cyklu Millera - ten gwarantuje niskie spalanie i niską emisję szkodliwych związków. Po czwarte diesle otrzymają technologię dwukrotnego wtrysku czynnika AdBlue (Twindosing). To znacznie zmniejszy emisję tlenków azotu.

Volkswagen Golf ósmej generacji to też seria innowacji na polu techniki jazdy. Standardem w kompakcie staje się chociażby jednostka connectivity unit (OCU) seryjnie wyposażona w kartę eSIM pozwalającą na zdalną komunikację z usługami internetowymi. Nowy Golf będzie się jednak też porozumiewał z... otoczeniem! System wykorzystuje informacje pochodzące z innych pojazdów znajdujących się w pobliżu, a także sygnały dostarczane przez urządzenia infrastruktury drogowej, by ostrzegać kierowcę i przekazywać te ostrzeżenia do innych aut wyposażonych w system Car2X.

Nowy Volkswagen Golf - ósma generacja już po premierze!

Nowy Golf - automatyczna jazda do 210 km/h!

Listę technologicznych innowacji zamyka pierwszy w segmencie C system wspomagający kierowcę typu Travel Assist. Za jego sprawą nowy Golf jest w stanie poruszać się automatycznie do prędkości na poziomie 210 km/h. W tym czasie kierowca nie musi ani wykonywać ruchów kierownicą, ani dodawać gazu czy hamować.