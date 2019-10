Ruszyła hiszpańska produkcja Opla Corsy VI!

Model pod względem wagi cofnął się o cztery generacje do tyłu. Czemu? Najlżejsza Corsa w gamie waży bowiem poniżej jednej tony. Dieta w połączeniu z paletą nowoczesnych silników sprawia, że Opel może się pochwalić niskim zużyciem paliwa, a co za tym idzie - niższą emisją szkodliwych związków do atmosfery. Szczególnie że w nowej generacji hatchbacka ekologia nabierze całkowicie innego wymiaru. To pierwsza wersja, która trafi na rynek w wariancie elektrycznym. Opel Corsa-e trafi do sprzedaży w roku 2020. Samochód będzie napędzany 136-konnym agregatem i zagwarantuje zasięg na poziomie 330 kilometrów.

Corsa jest nie tylko jednym z najbardziej udanych modeli w najnowszej historii — o czym świadczy około 14 milionów egzemplarzy sprzedanych w ciągu ostatnich 37 lat - ale także jednym z kamieni milowych naszej ofensywy elektryfikacyjnej. Już na początku 2020 roku w Saragossie uruchomimy również produkcję elektrycznej Corsy‑e. Będzie to pierwszy w pełni elektryczny Opel produkowany w Europie. W ten sposób wyraźnie sygnalizujemy, że wraz z nową Corsą wprowadzamy do fabryki w Saragossie przyszłość, oraz że Opel stawia na elektryczność - powiedział dyrektor generalny firmy Opel, Michael Lohscheller.

reklama reklama