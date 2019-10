Nowy Volkswagen e-Up! i nowy Volkswagen Passat GTE. Można je zamawiać!

Nowy Volkswagen e-Up! jest napędzany 83-konnym silnikiem elektrycznym. Zeroemisyjny hatchback osiąga pierwszą setkę w 12,3 sekundy oraz rozpędza się maksymalnie do 130 km/h. Co z zasięgiem auta? Bateria o pojemności 32,3 kWh sprawia, że e-Up! może przejechać na jednym ładowaniu nawet 260 kilometrów. Późniejsze doładowanie baterii w 80 procentach przy pomocy stacji działającej z mocą 22 kW potrwa zaledwie godzinę.

Nowy Volkswagen e-Up! został oficjalnie zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Teraz model wchodzi do sprzedaży w Polsce. Cena e-Up! nad Wisłą sięga 96 290 złotych. To blisko o 21 tysięcy złotych mniej niż auto kosztowało w momencie rynkowego debiutu trzy lata temu. Elektryczny hatchback otrzymuje w standardzie automatyczną klimatyzację, nawigację satelitarną i system rozpoznawania znaków drogowych. Standardem jest też 8-letnia gwarancja ograniczona limitem 160 tysięcy kilometrów.

Nowy Volkswagen Passat GTE - z siłą hybrydy plug-in

Kolejną elektryczną nowością w gamie niemieckiej marki jest Volkswagen Passat GTE w wersji po liftingu. Układ napędowy - hybryda typu plug-in - składa się w tym przypadku ze 156-konnego silnika 1.4 TSI, agregatu elektrycznego o mocy 115 koni mechanicznych, akumulatora litowo-jonowego o pojemności 13 kWh i przekładni DSG. Po uzupełnieniu zapasów energii z gniazdka auto jest w stanie pokonać na silniku elektrycznym 59 kilometrów w przypadku sedana i 56 kilometrów w przypadku kombi. Cennik Volkswagena Passata GTE startuje od 169 990 złotych.