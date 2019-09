Volkswagen California 6.1 Beach - z kuchnią w pakiecie...

Niemcy podczas targów Caravan Salon w Dusseldorfie oficjalnie zaprezentowali nową wersję Volkswagena Californii 6.1 Beach. Model po raz pierwszy został wyposażony np. w kuchnię. Do tej pory przestrzeń pozwalająca na gotowanie była zarezerwowana dla droższych wersji. Jak ona wygląda? W aucie pojawia się niewielka i składana kuchenka, którą Niemcy zaprojektowali od podstaw. To jednak nie koniec nowości. Od teraz California Beach otrzyma przesuwane drzwi występujące po obydwu stronach nadwozia. Do tej pory były one montowane tylko na prawym boku.

Standardem w Volkswagenie California 6.1 Beach stanie się też nowa cyfrowa jednostka sterująca funkcjami kampera w konsoli dachowej, a na liście wyposażenia dodatkowego po raz pierwszy w historii pojawi się m.in. hydrauliczna obsługa podnoszonego dachu. Na liście jednostek napędowych raczej trudno oczekiwać zasadniczych zmian. Volkswagen będzie napędzany silnikiem diesla o mocy 102, 114, 150 lub 199 koni mechanicznych. W wersji topowej układ napędowy zostanie sparowany z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DSG oraz napędem na cztery koła 4MOTION.

Volkswagen California 6.1 Beach - wyposażenie standardowe: