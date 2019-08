Lifting Opla Astry - cennik, a w nim pięć eko-silników

Zmiany stylistyczne wykonane przez projektantów są naprawdę symboliczne! Zmienił się głównie kształt przedniego zderzaka oraz srebrnej listwy poprowadzonej na grillu. Co to dało? Zdaniem przedstawicieli niemieckiej firmy pozwoliło znacznie poprawić właściwości aerodynamiczne nadwozia. Wersja Sports Tourer ze współczynnikiem oporu czołowego Cd wynoszącym 0,26 należy do najbardziej opływowych kombi na świecie, a wersja pięciodrzwiowa z wartością 0,26 jest liderem w klasie hatchbacków. Dużo większe zmiany pojawiają się jednak pod maską. W kwestii napędów Opel chwali się tym, że wprowadził do gamy Astry aż pięć jednostek napędowych, których emisja CO2 nie przekracza 100 gramów na kilometr.

Nowy Opel Astra - cennik i 5 ekologicznych silników

Pierwszym z powodów do dumy dla inżynierów Opla jest motor 1.2 Turbo. Jednostka występuje w wersji o mocy 110, 130 i 145 koni mechanicznych. W każdym z wariantów spala w cyklu mieszanym od 4,3 do 4,6 litra benzyny oraz może się pochwalić minimalną emisją CO2 na każdy kilometr na poziomie 99 gramów (cykl NEDC). To naprawdę świetny wynik, który dodatkowo poprawiają... diesle. Mowa o jednostce 1.5D, która w wariancie o mocy 105 i 122 koni mechanicznych jest w stanie wyemitować do atmosfery zaledwie 94 gramy CO2 na kilometr (cykl NEDC). W jaki sposób inżynierom udało się osiągnąć tak dobre dane? Pomogła nowoczesna technologia. Benzyniaki posiadają standardowy filtr cząstek stałych (GPF). W jednostkach wysokoprężnych poza osadnikiem pojawia się również układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Klienci mogą już składać zamówienia na nowego Opla Astrę. Za auto w wersji hatchback trzeba zapłacić minimum 76 500 złotych. Wersja kombi o nazwie Sports Tourer została wyceniona na minimum 80 500 złotych. W bazowej wersji Edition na listę wyposażenia trafia m.in. system multimedialny z 7-calowym ekranem, tempomat z ogranicznikiem prędkości, światła do jazdy dziennej w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i tyłu, automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem oświetlenia, światłoczułe lusterko wewnętrzne, czujnik deszczu czy klimatyzacja sterowana ręcznie.

