Nowy Mercedes GLB - polski cennik kompaktowego SUV-a

Sprzedaż Mercedesa GLB w Polsce wystartuje pod koniec roku 2019. Już teraz nadwiślański oddział firmy opublikował jednak oficjalny cennik modelu i ten startuje od kwoty na poziomie 156 000 złotych. W pierwszej fazie sprzedaży kompaktowy SUV będzie występował w pięciu wersjach silnikowych. Wszystkie będą miały jednak pewną cechę wspólną. A tą stanie się dość wysoki poziom wyposażenia. Bez żadnej dopłaty kupujący otrzyma m.in. aktywnego asystenta pasa ruchu oraz układ autonomicznego hamowania Active Brake Assist, a do tego kamerę cofania, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika oraz LED-owe reflektory statyczne.

Cennik Mercedesa GLB - za co trzeba dopłacić?

Lista opcji? Kierowca w części wersji będzie musiał dopłacić np. za automatyczną skrzynię biegów. Wybór tej pozycji sprawi, że do faktury dopisanych zostanie 9 tysięcy złotych. Napęd 4MATIC został wyceniony przez Niemców na 9,5 tysiąca złotych, podczas gdy rzeci rząd foteli ma oznaczać dopłatę 3681 złotych. Dwa opcjonalne siedzenia w trzecim rzędzie mogą być wykorzystywane przez pasażerów mierzących do 1,68 m wzrostu. Już wkrótce cennik nowego Mercedesa GLB poszerzy się o dwa kolejne warianty silnikowe. Mowa o modelu GLB 180 i GLB 35 4MATIC.

reklama reklama



Firma w oficjalnej informacji prasowej publikującej cennik Mercedesa GLB bardzo mocno chwali się jeszcze jednym faktem. Chodzi konkretnie o 2-litrowy silnik diesla i to, że jednostka już dziś spełnia wymagania RDE 2. Co to oznacza? Motor OM 654q wpisuje się w założenia Real Driving Emission (emisji w rzeczywistych warunkach jazdy), która zacznie obowiązywać dopiero w roku 2020.

Nowy Mercedes GLB - cennik:

Wersja Cena GLB 200 156 000 zł GLB 250 178 200 zł GLB 180 d 167 285 zł GLB 200 d 166 500 zł GLB 220 d 187 700 zł

Nowy Mercedes GLB - dane techniczne: