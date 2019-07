Toyota Prius Plug-in po liftingu. Teraz 5-osobowa!

Obecna generacja Toyoty Prius Plug-in zadebiutowała na rynku polskim w roku 2017. Teraz Japończycy zdecydowali się na dodanie do auta kilku dodatków. Pierwszym z nich jest 5-miejscowa kabina pasażerska. Do tej pory ładowany z gniazdka Prius był dostępny z dwoma oddzielnymi fotelami w drugim rzędzie siedzeń. Teraz zostały one zastąpione przez jedną kanapę. Fakt ten poprawia funkcjonalność pojazdu i jego codzienną użyteczność.

Nowa Toyota Prius Plug-in - nowością kamera 360 stopni

Kolejna zmiana dotyczy sposobu wykończenia kabiny pasażerskiej. Białe akcenty pojawiające się na konsoli centralnej zostały zamienione na czarne. Dodatkowo Japończycy w modelach pomodernizacyjnych poprawili jakość tkanin, z których wykonana jest tapicerka foteli. Nowa Toyota Prius Plug-in będzie dostępna też z lakierem metalizowanym Attitude Black oraz oferowany opcjonalnie systemem kamer 360

stopni.

Zmiana kilku akcentów w konstrukcji nie ma żadnego wpływu na układ napędowy. Toyota Prius Plug-in cały czas dysponuje silnikiem hybrydowym, którego zasięg na napędzie elektrycznym można wydłużyć doładowując baterie z gniazdka. W trybie zeroemisyjnym liftback jest w stanie pokonać nawet 50 kilometrów. W tym czasie prędkość podróżna może dochodzić do 135 km/h. Dzięki temu kierowca ma możliwość pokonania pierwszych 100 kilometrów spalając jedynie 1,26 litra paliwa. To oznacza emisję zaledwie 28 gramów CO2 na kilometr.