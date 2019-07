Skrzynia biegów MQ281 Volkswagen - nowość w gamie

Niemcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że rynek motoryzacyjny coraz mocniej należy do przekładni automatycznych. To nie przeszkadza im jednak w doskonaleniu również skrzyń manualnych. Jednym z nowych produktów w ich gamie jest mechanizm o oznaczeniu MQ281. Prace inżynieryjne poszły przede wszystkim w dwóch kierunkach. Po pierwsze Volkswagen postanowił zwiększyć sprawność przekładni. Po drugie popracował nieco nad ograniczeniem wyników spalania silników łączonych z mechanizmem.

Z technologicznego punktu widzenia Skrzynia biegów MQ281 Volkswagena została przystosowana do przenoszenia momentu obrotowego o wartości od 200 do 340 Nm. A to oznacza że sprawdzi się w pojazdach segmentu B, C i D. Cechą charakterystyczną nowej skrzyni z Wolfsburga jest duży zakres rozpiętości poszczególnych przełożeń. Dzięki temu przekładnia pozwala kierowcy np. na dynamiczny start niedługo po rozruchu samochodu oraz sprzyja tzw. downspeedingowi, czyli jeździe na wysokich biegach przy niskiej liczbie obrotów.

Skrzynia biegów MQ281 Volkswagen - nowy system smarowania

Zastosowaliśmy wirtualne metody prac konstrukcyjnych. Dzięki temu mogliśmy zastosować nowy system smarowania. Zastosowanie nowych rozwiązań w tej dziedzinie sprawiło, że olej do kół zębatych i łożysk jest doprowadzany równomiernie i optymalnie, do 1,5 litra zmniejszyła się też ilość oleju zużywanego w całym cyklu życia przekładni - wyjaśnia Helmut Göbbels, szef działu rozwoju mechanicznych skrzyń biegów.

To jednak nie koniec. Skrzynia biegów MQ281 Volkswagena otrzymała też nowy rodzaj łożysk - mają zmniejszone tarcie i bezstykowe uszczelki. Zoptymalizowano także rodzaj materiałów i ich wykorzystanie w obudowie przekładni - w ten sposób Niemcom udało się nieco "wyciszyć" jej pracę. Pierwszym modelem koncernu, w którym pojawi się nowa skrzynia biegów MQ281 stanie się Passat.