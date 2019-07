Nowe Renault Clio - cennik startuje od 45 900 zł

Bryła Renault Clio piątej generacji nie jest już żadną tajemnicą. Francuzi postanowili zatem nie zwlekać i przedstawić cenniki dedykowane poszczególnym rynkom. Nad Wisłą za hatchbacka segmentu B trzeba zapłacić co najmniej 45 900 złotych. Najdroższy model został wyceniony na 79 900 złotych. Nowe Renault Clio można skonfigurować w jednym z pięciu pakietów wyposażenia. Dostępne są zarówno wersje stawiające na namiastkę luksusu - Intens, jak i nieco sportowych emocji - R.S. Line. Co z wyposażeniem? Na razie ciężko mówić o szczegółach - te będą dostępne pod koniec września, gdy auto trafi do salonów. Nietrudno spodziewać się jednak, że takie elementy jak hamulec awaryjny czy manualna klimatyzacja nie będą wymagać dopłaty.

Nowe Renault Clio - cennik

LIFE ZEN INTENS R.S. LINE EDITION 1 TCe 75 45 900 zł 49 900 zł 58 900 zł - - TCe 100 - 53 400 zł 61 400 zł 63 900 zł - TCe 130 EDC - - 71 900 zł 74 400 zł 79 900 zł Blue dCi 85 56 400 zł 60 400 zł - - - Blue dCi 115 - - 67 900 zł - 75 900 zł

Paleta silnikowa będzie składać się z pięciu wersji napędowych - trzy będą zasilane benzyną, dwie olejem napędowym. Podstawowy benzyniak TCe otrzyma moc 75 koni mechanicznych. Oczko wyżej uplasuje się wersja 100-konna, a na szczycie cennika 130-konna. Topowy wariant będzie standardowo parowany z przekładnią EDC. W przypadku diesli nowe Renault Clio będzie konfigurowane w dwóch wersjach mocy. Słabszy wariant otrzyma 85, a mocniejszy 115 koni mechanicznych.

