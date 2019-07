Hyundai 1.6 CVVD Smartstream - w walce o emisję?

Co oznacza CVVD - Continuously Variable Valve Duration? Bezstopniową regulację czasów otwarcia zaworu. Nowy system utrzymuje maksymalnie długi czas otwarcia zaworu przy niskich obrotach. To pozwala na zmniejszenie oporu sprężania. Przy wyższym obciążeniu jednostki napędowej zawory zamykają się szybciej. W ten sposób maksymalizowana jest ilość powietrza w cylindrze - to prowadzi do wzrostu wydajności i zwiększenia momentu obrotowego.

Hyundai 1.6 CVVD Smartstream - 12 proc. szkodliwych związków mniej

Benzyniak nowego typu został wyposażony też w niskociśnieniową recyrkulację gazów spalinowych oraz system zarządzania temperaturą. Technologia CVVD zadebiutuje jako element konstrukcji silnika benzynowego 1.6 T-GDi Smartstream. Moc jednostki sięga 180 koni mechanicznych. Moment obrotowy ma wartość 265 Nm. Benzyniak pojawi się na rynku jeszcze w tym roku i będzie montowany w modelu Sonata Turbo. Silnik prawdopodobnie będzie też montowany pod maską Kii.

Hyundai 1.6 CVVD Smartstream przynosi spore korzyści. Oznacza bowiem 4-procentowy wzrost wydajności, 5-procentową oszczędność paliwa i 12-procentowe obniżenie emisji szkodliwych związków.