Lexus RX po liftingu - do rewolucji bardzo daleko

Projektanci odpowiedzialni za przemianę Lexusa RX nie mieli z tym projektem za dużo pracy. Zmiany w obrębie stylistyki są bardzo delikatne. Powiększenie bocznych wlotów powietrza i przeprojektowanie fartucha umieszczonego w dolnej części przedniego zderzaka miało sprawić, że przód SUV-a zyska na dynamicznym charakterze. W przypadku tylnego zderzaka prace skupiły się na wyeksponowaniu osłony podwozia.

W kabinie pasażerskiej najbardziej znacząca zmiana dotyczy pojawienia się nowego ekranu dotykowego oraz technologii Apple CarPlay i Android Auto. Na listę ważnych zmian warto wpisać właściwości jezdne nowego Lexusa RX. Inżynierowie zmodyfikowali nastawy resorowania (usztywnili stabilizatory i piasty), a do tego usztywnili nadwozie. Stało się to za sprawą laserowego spawania i zgrzewania punktowego. Japończycy zwiększyli też udział klejów o wysokiej wytrzymałości.

reklama reklama



Lexus RX po liftingu - nowe systemy bezpieczeństwa

Nowy Lexus RX to też Lexus Safety System + drugiej generacji. W jego skład wchodzi m.in. system ochrony przedzderzeniowej PCS z funkcją wykrywania pieszych w dzień i w nocy oraz rowerzystów przy świetle dnia, a także asystenta odczytywania znaków drogowych (RSA), pasa ruchu i śledzenia pasa ruchu oraz aktywny tempomat. Nowością w Lexusie RX po liftingu jest też BladeScan AHS. To system, w którym światło pochodzące z diody LED pada na dwa zwierciadła, umieszczone na szybko obracających się przesłonach. To daje możliwość precyzyjniejszego sterowania snopem światła.

Europejska premiera nowego Lexusa RX odbędzie się 30 czerwca podczas Chantilly Arts & Elegance Richard Mille.