Volkswagen ID - rezerwacje właśnie ruszyły!

Niemcy od kilku lat bardzo dużo mówili o elektrycznej rewolucji w swojej gamie. Dziś nabrała ona jednak kształtów. A wszystko za sprawą kompaktowego e-auta nazwanego Volkswagen ID.3. Cechy modelu? Wielkością karoserii powinien przypominać Golfa. Przestronnością wnętrza dużo bliżej będzie mu jednak do Passata! A to nie koniec. ID.3 to też efektowna stylizacja, niesamowicie wyglądające felgi oraz... napęd w pełni elektryczny.

ID.3 według deklaracji producenta i wyliczeń zgodnych z normą WLTP na jednym ładowaniu powinien pokonać od 330 do 550 kilometrów. Tak szeroki rozstrzał wyników jest związany głównie z faktem, że poszczególne modele będą wyposażane w baterie o różnej pojemności. Po rozpoczęciu sprzedaży wysokoseryjnej ceny Volkswagena ID.3 powinny startować od kwoty utrzymującej się poniżej 30 tysięcy euro (około 129 tysięcy złotych).

Volkswagen ID.3 - seria limitowana z Wallboxem w prezencie!

Modele z serii limitowanej, których rezerwacji można dokonać już dziś, są droższe i kosztują 40 tysięcy euro (około 172 tysiące złotych). Auto powinno zaoferować kierowcy zasięg oszacowany na 420 kilometrów. Poza tym zostanie doposażone w dość ważny element. Standardem w modelach limitowanych jest ładowarka Wallbox o mocy 11 kW. Seria ograniczona jest do 30 tysięcy egzemplarzy.

Na tym uprawnienia pierwszych nabywców ID.3 nie kończą się. Bo jak czytamy w komunikacie prasowym: "Osobom, które skorzystają z możliwości zarezerwowania pierwszeństwa w zakupie ID.3 z serii limitowanej Volkswagen zapewnia bezpłatne zasilanie auta energią elektryczną do poziomu maksymalnie 2.000 kWh na wszystkich publicznych stacjach ładowania umożliwiających korzystanie z aplikacji Volkswagena WeCharge, a także działających w europejskiej sieci IONITY".

Aby rezerwacja limitowanego Volkswagena ID.3 stała się możliwa, polski klient musi ją poprzeć przelewem opiewającym na 5 tysięcy złotych. Model można rezerwować w sumie w 29 krajach, przy czym roczna produkcja po osiągnięciu pełnych mocy przerobowych przez fabrykę powinna sięgnąć 100 tysięcy egzemplarzy.