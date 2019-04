Dodge i RAM - nowe marki oficjalnie w Polsce!

Nad Wisłą pojawił się nie tylko oficjalny importer Dodge`a i RAM-a, ale również wystartowały cztery pierwsze salony. Przedstawicielstwa marki zostały zlokalizowane w takich miastach Polski jak Warszawa (Edmark Auto), Baranowo pod Poznaniem (Auto Wache), Pszczyna (Ganinex) oraz Wejherowo (Auto-Mobil). Oferta marki Dodge składać się będzie z dwóch modeli. Na początek sprzedawany będzie Durango i Challenger. RAM zaoferuje pick-upa 1500 występującego w dwóch wariantach długości kabiny.

reklama reklama



Najtańszy RAM z dwudrzwiowym nadwoziem został wyceniony na 300 122 złote brutto. Dodatkowa para drzwi zwiększa cenę pojazdu do 319 800 złotych brutto. To niemałe kwoty, auta jednak również są niemałe! Pick-up ma blisko 6 metrów długości i jest napędzany 5,7-litrowym silnikiem benzynowym. V-ósemka dysponuje stadem 395 koni mechanicznych. Jedną z ciekawszych opcji na liście dodatków jest instalacja gazowa. Montaż układu LPG nie narusza warunków gwarancji producenta i kosztuje 13 600 złotych.

Dodge w Polsce - Challenger od 195 tysięcy złotych!

Co z cenami Dodge`ów? Za najtańszego Challengera kupujący musi zapłacić 195 tysięcy złotych. W tej wersji auto jest napędzane 3,6-litrową V-szóstką o mocy 305 koni mechanicznych. Obecność V-ósemki 5,7 litra o mocy 372 koni mechanicznych oznacza, że cena rośnie do 257 tysięcy złotych. Za 431 tysięcy złotych Dodge Challenger będzie ukrywał pod maską 6,2-litrowy silnik V8. Kompresor sprawia, że benzyniak oferuje 717 koni mechanicznych i 881 Nm. Przyspieszenie do pierwszej setki zajmuje autu 3,6 sekundy.

Na koniec drobna ciekawostka. Dodge i RAM należą do koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Mimo wszystko przedstawiciele firmy nad Wisłą nie zdecydowali się na wprowadzenie marek do swojego portfolio. Oficjalną sprzedażą amerykańskich modeli zajmie się szwedzka grupa KWA - Klintberg & Way Automotive SA.