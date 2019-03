Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 - nowa opona UHP

Rynek opon typu ultra high performance jest o tyle ciekawy, że to on stanowi próbnik technologicznych nowości. Producenci kolejne modele ogumienia skierowane do samochodów o dobrych osiągach wyposażają w najnowsze zdobycze techniki w zakresie budowy bieżnika, konstrukcji wewnętrznej czy mieszanki gumowej. Nie inaczej stało się również w przypadku nowego Eagle F1 Asymmetric 5. Jaki był cel dla inżynierów? Ci chcieli jeszcze większej przyczepności na suchym i mokrym asfalcie, ale jednocześnie zależało im na obniżonym hałasie pracy.

Jednym z pierwszych punktów prac stała się mieszanka gumowa. Jej skład z jednej strony odpowiada za poprawioną trakcję na mokrej nawierzchni, a z drugiej decyduje o obniżonym wskaźniku zużycia. Poza tym według deklaracji Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 "podczas hamowania zwiększa powierzchnię styku z drogą, dzięki czemu przyczepność ogumienia wzrasta do poziomów zwykle kojarzonego z oponami wyścigowymi".

Na rynku UHP niezwykle ważne są osiągi. Samochody sportowe oferują wysokie prędkości maksymalne, a kierowniczy lubią z nich korzystać. Żeby podczas szybkiej jazdy pojazd zachował stabilność, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 zmodyfikował konstrukcję wewnętrzną opony. To jednak nie koniec, nowy rodzaj opasania oznacza też precyzyjniejsze prowadzenie samochodu w zakręcie, lepsze wyczucie sytuacji na drodze na kole kierownicy oraz wysoki poziom reaktywności podczas kierowania.

Segment opon ultra high performance stanowi ofertę dla tych kierowców, którzy albo posiadają samochody sportowe, albo mocno cenią osiągi. I co ważne, w Europie nie stanowi on niszy! Każdego roku to jemu przypada aż 22 proc. sprzedaży wszystkich opon letnich. Aby przejąć jak największą część tortu, Goodyear przygotował wszechstronną ofertę dla modelu Eagle F1 Asymmetric 5. Opona będzie dostępna w 60 rozmiarach - średnice od 17 do 22 cali, szerokość od 205 do 315 mm i wysokość od 25 do 50 mm.