Mercedes EQC coraz bliżej produkcji. Trwają zimowe testy!

Zaledwie kilka miesięcy temu Niemcy zaprezentowali swój pierwszy samochód elektryczny - Mercedesa EQC. Duży SUV ma niezwykle ważne zadanie. Po pierwszy musi pokazać klientom marki, że napęd elektryczny sprawdza się w praktyce i ma dużą wartość eksploatacyjną. Po drugie stanie do walki o klientów z serią modeli, a w tym świecącą triumfy Teslą Model X czy Jaguarem I-Pace oraz Audi e-Tron. Aby debiut samochodu był maksymalnie udany, konstrukcja została wszechstronnie przetestowana.

W ramach programu prób Niemcy zbudowali 200 prototypów Mercedesa EQC. W pierwszej fazie próby były przeprowadzane na stanowiskach badawczych. W następnej pojazdy rozjechały się po świecie. W sumie pokonały do tej pory kilka milionów kilometrów na takich kontynentach jak Europa, Ameryka Północna, Azja czy Afryka. Ostatnim etapem testów są próby zimowe. Te mają dać ostatecznie potwierdzenie funkcjonalności elektrycznego napędu.

Mercedes EQC - sprzedaż ruszy już za kilka tygodni

Mercedes EQC trafił na drogi Szwecji i Norwegii. W tamtejszych warunkach inżynierowie przyglądają się kilku zagadnieniom, a w szczególności kwestiom związanym z termiką akumulatora, zarządzaniem temperaturą w kabinie i ładowaniem, a także bezpieczeństwa prowadzenia, trakcji oraz rekuperacji na śniegu i lodzie. Jako że początek seryjnej produkcji SUV-a zbliża się wielkimi krokami, obecnie prowadzone testy zimowe są jedynie sposobem na dopracowanie detali. Główna część badania została bowiem przeprowadzona kilka miesięcy temu.

Mercedes EQC jest dużym, elektrycznym SUV-em marki. Auto zabiera na pokład czterech dorosłych pasażerów i 500 litrów bagażu. Dwa silniki elektryczne zastosowane przez Niemców oferują 410 koni mechanicznych i 765 Nm momentu obrotowego. To gwarantuje autu czas sprintu do pierwszej setki w 5,1 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km/h. Na jednym ładowaniu SUV pokona nawet 450 kilometrów. Sprzedaż auta wystartuje prawdopodobnie w połowie tego roku.