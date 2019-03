Goodyear AERO - opona do samochodów autonomicznych i latających

Producenci motoryzacyjni od zawsze starają się wybiegać w przyszłość. Stąd targi np. w Genewie są pełne konceptów zapowiadających kolejne projekty firm. Nowości pokazują jednak nie tylko producenci samochodów, ale także ogumienia. Goodyear w tym roku przywiózł do Genewy nowy pomysł na oponę. AERO to produkt stworzony z myślą o pojazdach autonomicznych i... latających.

Pierwszym z wyznaczników opony Goodyear AERO jest struktura oparta o koncepcję odchylanego wirnika. W przypadku zastosowania drogowego rozwiązanie pozwala na przenoszenie i pochłanianie siły z drogi. W sytuacji, w której ogumienie stanie się częścią samochodu latającego, będzie mogło pełnić funkcję systemu napędowego podczas poruszania się w powietrzu. Poza tym AERO to struktura pozbawiona pneumatyki. Szprychy zastosowane w oponie utrzymują ciężar auta, a jednocześnie są na tyle elastyczne, że amortyzują wstrząsy pojawiające się podczas jazdy.

reklama reklama

Goodyear AERO - napęd magnetyczny i... sztuczna inteligencja

Ważnym elementem opony Goodyear AERO jest napęd magnetyczny. Wykorzystanie siły magnetycznej ma podstawową zaletę - pozwala na wyeliminowanie siły tarcia napędu. To redukuje straty energetyczne i gwarantuje możliwość osiągnięcia wysokiej prędkości obrotowej. Ostatnim elementem modelu AERO są czujniki optyczne. Ich zadaniem jest przede wszystkim monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych. Skontrolują one rodzaj nawierzchni, ale także stan zużycia bieżnika.

Goodyear AERO to też spory udział sztucznej inteligencji. W sterownik opony wbudowany został procesor. To on będzie analizował informacje płynące z czujników i to jego zadaniem stanie się komunikacja ze sterowaniem pojazdu. Proces jest o tyle ważny, że "mózg" opony będzie w stanie rekomendować autu działania dotyczące chociażby ustawień zawieszenia czy napędu oraz umożliwi pojazdowi samodzielne przejście do trybu latania lub jazdy.