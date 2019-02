Produkcja Skody Scala - oficjalny start w Czechach

Skoda do tej pory była raczej nieobecna w typowym nurcie segmentu C. Octavia choć z sukcesami konkurowała z Golfem czy Focusem, była liftbackiem o rozmiarach nieco bardziej przypominających segment D. Co z Rapidem? W jego przypadku dyskwalifikująca była przede wszystkim jakość. Scala ma to wszystko zmienić. To klasyczny, 5-drzwiowy hatchback o długości nadwozia na poziomie 4362 mm i rozstawie osi wynoszącym 2649 mm. Na uwagę zasługuje pojemność bagażnika. Czechom udało się wygospodarować aż 467 litrów. Podstawą do prac nad autem stała się platforma MQB-A0.

Skoda Scala - produkcja zakłada 5 wersji silnikowych

Produkcja Skody Scala będzie realizowana przez zakład zlokalizowany w Mlada Boleslav. To tam montowane są takie hity sprzedaży jak Octavia czy Fabia. Hatchback ma zaoferować kierowcom wszystkie zdobycze nowoczesnej techniki. Lista opcji pozwoli na wyposażenie go w elektroniczne systemy asystujące kierowcy, adaptacyjny tempomat czy oświetlenie LED-owe. Scala to też szeroka paleta wersji silnikowych. Skoda będzie konfigurowana z motorami 1.0 TSI (90 lub 115 KM), 1.5 TSI (150 KM), 1.6 TDI (115 KM) oraz 1.0 G-TEC (90 KM). Każdy z nich posiada doładowanie, technologię bezpośredniego wtrysku paliwa oraz spełnia wymogi normy Euro 6d-TEMP.

Produkcja Skody Scala wystartowała już dziś. Dzięki temu kompakt już za kilka tygodni będzie mógł pojawić się w salonach sprzedaży. Ma to nastąpić w drugim kwartale roku 2019. Czy faktu tego może się bać konkurencja? Sukces osiągnięty przez takie modele jak Fabia, Octavia czy Superb pokazuje potencjał Skody. Stanowi dowód na to, że Czesi znaleźli sposób na zdobycie serca europejskiego klienta i z całą pewnością nie zawahali się go użyć także i tym razem.