Volkswagen Golf GTI TCR (290 KM) - polski cennik

Volkswagen Golf GTI TCR - silnik

Volkswagen Golf GTI TCR z mocą 290 koni mechanicznych jest słabszy tylko o 20 koni od topowego Golfa R. Nie mniej jednak w rodzinie GTI plasuje się na pierwszej pozycji, przed wersją GTI Performance. Pod maską GTI TCR znajduje się silnik 2.0 TSI, przekazujący moc na przednie koła za pośrednictwem siedmiostopniowej skrzyni DSG. Samochód do pierwszej setki rozpędza się w 5,6 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, lub 260km/h po zakupie opcjonalnego pakietu, zwiększającego prędkość maksymalną.

Volkswagen Golf GTI TCR – wyposażenie

W standardzie Golf TCR wyposażony będzie między innymi w cyfrowy wyświetlacz zegarów Active info Display, system monitorowania przestrzeni przed pojazdem Front Assist i reflektory wykonane w technologii LED.

Standardowe wyposażenie Golfa GTI TCR obejmuje również mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego przedniej osi, perforowane tarcze hamulcowe, system wyboru profilu jazdy, sportowe fotele z przodu ze specjalną tkaniną z mikrofibry, pasy bezpieczeństwa z czerwoną obwódką oraz sportową kierownicę z perforowaną skórą po bokach i znacznikiem u góry.

Ponadto wariant TCR wyróżnia między innymi: przedni zderzak z wbudowanym u dołu splitterem, tylny zderzak z dyfuzorem i dwiema końcówkami wydechu, spojler na tylnej klapie, felgi w rozmiarze 18 cali we wzorze Belvedere lub Milton Keynes, czarne obwódki lusterek bocznych, poszerzone progi.

Dodatkowo do tego modelu producent oferuje dwa rodzaje pakietów. Pierwszy zawierający obręcze kół Reifnitz w rozmiarze 19 cali, obniżenie zawieszenia o 20 mm, adaptacyjne zawieszenie i zwiększenie o 10km/h prędkości maksymalnej. To wszystko dostępne jest w kwocie 9880 zł. Drugi to propozycja bardziej bezkompromisowa. Obejmuje te same elementy co pierwszy pakiet, lecz różni się kołami, których obręcze dostępne są o innym wzorze (Pretoria), a opony to sportowe semi slicki. Kwota jaką trzeba zapłacić za opcję drugą wynosi 13390zł.

Volkswagen Golf GTI TCR - cena

Cennik otwiera kwota 153 590 zł, która pozycjonuje go w środkowym przedziale cenowym pomiędzy najdroższym topowym Golfem R (172 690zł), a tańszym Golfem GTI Performance (131 590zł).