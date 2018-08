Nowy system Forda ostrzeże kierowcę przed wjazdem na autostradę pod prąd

Ford Focus Źródło: Ford

Niewiele błędów popełnianych przez kierowców może mieć tak tragiczne konsekwencje jak wjechanie „pod prąd” na pas ruchu na autostradzie lub drodze dwupasmowej. Aby nie dopuścić do sytuacji, która może być największym koszmarem każdego kierowcy, w najnowszej odsłonie modelu Focus, Ford wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie - system Wrong Way Alert, ostrzegający przed jazdą „pod prąd”.

Wypadki spowodowane jazdą pod prąd z reguły kończą się bardzo poważnymi obrażeniami, a często także pociągają za sobą ofiary śmiertelne, ze względu na nakładanie się na siebie znacznych prędkości pojazdów biorących udział w zderzeniu czołowym. W 2017 roku tylko w samych Niemczech aż 22 osoby poniosły śmierć w wypadkach spowodowanych przez kierowców jadących pod prąd na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Tylko w samym 2016 roku, niemieckie stacje radiowe przerywały swoje programy aż 2200 razy, aby nadać ostrzeżenia o kierowcach jadących „pod prąd”.

reklama reklama

“Konsekwencje takich wypadków z reguły bywają tragiczne. Kierowcy, którzy są zmęczeni jazdą, zdezorientowani złym lub niewystarczających oznakowaniem dróg, albo słabą widocznością przy złej pogodzie, mogą skręcić na drogę w niewłaściwym kierunku, stwarzając tym samym śmiertelne zagrożenie dla siebie i dla innych użytkowników drogi szybkiego ruchu” – mówi Jan Guesten, inżynier w dziale systemów wspomagających kierowcę, Ford of Europe.

System ostrzegania Wrong Way Alert stanowi rozwinięcie znanej już szerzej technologii rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition) Forda, która wykorzystuje informacje GPS z systemu nawigacji w samochodzie, umożliwiające precyzyjne zlokalizowanie pojazdu, oraz umieszczoną na przedniej szybie kamerę czołową, która rejestruje znaki zakazu i nakazu, np. znaki ograniczenia prędkości, i wyświetla je na tablicy rozdzielczej, bądź wyświetlaczu przeziernym HUD na przedniej szybie. W sytuacji gdy kierowca minie dwa znaki zakazu wjazdu, ustawione po obu stronach drogi dojazdowej do autostrady lub drogi dwupasmowej, system Wrong Way Alert emituje akustyczny sygnał ostrzegawczy oraz wyświetla czerwony znak „zakaz wjazdu” wraz z komunikatem „Sprawdź kierunek jazdy!”

Ford przetestował to najnowsze rozwiązanie na swoim torze doświadczalnym w Lommel w Belgii, wykorzystując w czasie prób znaki zakazu wjazdu ustawione na typowych drogach dojazdowych do dróg głównych. W celu sprawdzenia działania urządzenia w warunkach skrzyżowań o bardzo zróżnicowanych układach dróg, kamerę systemu ustawiono naprzeciw monitora komputerowego, na którym wyświetlane były wirtualne drogi dojazdowe i skrzyżowania z wykorzystaniem rzeczywistych danych z systemów GPS. Początkowo system będzie dostępny w Austrii, Niemczech i Szwajcarii.