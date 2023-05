Początek roku 2023 najbezpieczniejszy w historii. Stał się drogowy cud?

Informacje o bezpieczeństwie drogowym z początku 2023 r. opublikowane w raporcie GUS mogą zaskakiwać nawet osoby, które wiedziały o poprawie widocznej już w IV kw. 2022 r. Do ciekawych wniosków prowadzi zarówno analiza danych ogólnopolskich, jak i mapy pokazującej zmiany wypadkowości w skali 380 powiatów oraz miast na prawach powiatu.

Ile zdarzyło się wypadków w I kw. 2023 roku?

Jak wypadają statystyki wypadkowości w Polsce w I kw. 2023 roku? A więc zdarzyło się:

3888 wypadków drogowych,

4852 osoby były ofiarami,

w tym 364 zginęły, a 4488 zostało rannych,

82 241 kolizji.

Powyższe informacje staną się bardziej sugestywne, jeśli porównamy je do statystyk z poprzedniego kwartału. Takie porównanie skutkuje następującymi wynikami:

Wypadki drogowe - spadek o 20% względem IV kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, ogółem - spadek o 21% względem IV kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, zabici - spadek o 25% względem IV kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, ranni - spadek o 21% względem IV kw. 2022 r.

Kolizje - spadek o 11% względem IV kw. 2022 r.

Kwartalny spadek liczby ofiar wypadków i samych wypadków o około 20% - 25%, na pewno można uznać za bardzo znaczącą zmianę. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pod koniec 2022 r. na bezpieczeństwo drogowe negatywnie wpływały między innymi świąteczne wyjazdy Polaków. Dalsza poprawa bezpieczeństwa drogowego na początku 2023 r. po części mogła wynikać z mniejszej mobilności rodaków. Jeżeli jednak porównamy ze sobą I kw. 2022 r. oraz I kw. 2023 r., to skala pozytywnych zmian wygląda następująco:

Wypadki drogowe - spadek o 6% względem I kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, ogółem - spadek o 6% względem I kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, zabici - spadek o 15% względem I kw. 2022 r.

Ofiary wypadków, ranni - spadek o 5% względem I kw. 2022 r.

Kolizje - spadek o 4% względem I kw. 2022 r.

W roku 2023 wyraźnie zmalała ilość ofiar śmiertelnych wypadków

Uwagę zwraca przede wszystkim roczny spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych aż o 15%. Tak duża możliwa poprawa bezpieczeństwa drogowego w 2023 r. (względem 2022 r.) wynika z faktu, że dopiero końcówka minionego roku przyniosła znaczący spadek liczby wypadków i ofiar. Trudno go nie wiązać z bardziej restrykcyjną polityką względem osób łamiących przepisy drogowe.

Prawdopodobnie jest to efekt zaostrzonych przepisów, które zniechęcają do regularnego przekraczania dopuszczalnej prędkości. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dane Policji z 2021 roku, które wskazują, że nadmierna prędkość była przyczyną co czwartego wypadku drogowego spowodowanego przez kierujących pojazdami - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Oczywiście, nie mamy gwarancji, że pozytywny trend dotyczący coraz mniejszej liczby ofiar wypadków drogowych i samych wypadków utrzyma się w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Wyraźnie gorszy pod względem wyników może być III kw. 2023 r.

Gdzie ilość wypadków zmniejszyła się najbardziej?

Skoro już wiemy, jak wyglądała poprawa bezpieczeństwa drogowego z I kw. 2023 r. w ujęciu ogólnopolskim, to warto teraz przyjrzeć się regionalnym zmianom. Taka analiza wydaje się najbardziej zasadna w stosunku do I kw. 2022 roku. Przypomnijmy, że od stycznia do marca 2023 r. odnotowano o 256 mniej wypadków niż rok wcześniej (spadek z 4144 do 3888). Poniższa mapa informuje, jak ta zmiana wyglądała w odniesieniu do poszczególnych powiatów oraz miast na prawach powiatu. Obliczenia ekspertów porównywarki Ubea.pl wskazują, że największe pozytywne zmiany liczby wypadków drogowych dotyczyły następujących miast i powiatów:

Łódź - spadek o 55 wypadków (I kw. 2023 r. względem I kw. 2022 r.)

Wrocław - spadek o 35

Szczecin - spadek o 34

powiat kutnowski - spadek o 18

powiat wielicki - spadek o 13

powiat wejherowski - spadek o 11

powiat pabianicki - spadek o 10

powiat nowotomyski - spadek o 9

powiat bytowski - spadek o 9

Gliwice - spadek o 8

Największą roczną różnicę można dostrzec w Warszawie. Pierwsze trzy miesiące 2023 r. przyniosły w stolicy wzrost liczby wypadków drogowych o 20 (zmiana ze 136 do 156). Warto zatem w przyszłości zwracać uwagę na dane z Warszawy. W Krakowie liczba wypadków też wzrosła w ujęciu rocznym (zmiana ze 126 do 138).