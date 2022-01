Polska stacja ładowania elektryków? Moc do 150 kW!

Polska stacja ładowania elektryków, czyli firma ZPUE S.A. zaprezentowała ładowarkę do aut elektrycznych, która oferuje moc do 150 kW.

Polska elektromobilność i polska ładowarka

Polska myśl techniczna w akcji. ZPUE S.A. – mając na myśli rozwój w kierunku elektromobilności – zaprezentowało stację ładowania samochodów elektrycznych własnej konstrukcji. Urządzenie o nazwie EV-C oferuje moc ładowania do 150 kW. Przy czym możliwe do osiągnięcia moce to również 50 kW i 100 kW. Korzystając z maksymalnych możliwości takiego urządzenia baterię o pojemności 90 kWh można doładować w 80 proc. już w niespełna pół godziny. A to zdecydowanie zwiększa mobilność środków transportu zeroemisyjnego.

Polska ładowarka do aut elektrycznych. Co oferuje?

Producent zapewnia, że każda ze stacji ładowania samochodów elektrycznych jest wyposażana w trzy złącza. Dwa złącza DC i jedno złącze AC (CCS typ 2, CHAdeMO, AC typ 2). Poza tym urządzenie pozwala na dynamiczny rozdział mocy. A to oznacza mniej więcej tyle, że w tym samym czasie z urządzenia mogą korzystać aż 3 elektryki – przy czym w takim przypadku moc dostarczona do poszczególnych złącz będzie niższa od maksymalnej. Co więcej, stacja może być wykorzystywana do świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych. Jest przystosowana do integracji ze wszystkimi operatorami usług ładowania. W efekcie autoryzacja poszczególnego ładowania może się odbywać za pomocą technologii RFID.

Parametry pracy polskiej stacji ładowania samochodów elektrycznych: