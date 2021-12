Nowe mandaty: od kiedy? To pewne, od 1 stycznia 2022 r.

Nowe mandaty: od kiedy? Prezydent podpisał nowelizację podwyższającą kary dla kierowców. A to oznacza, że 1 stycznia 2022 r. zmiany wejdą w życie.

Nowe mandaty: od kiedy? Start 1 stycznia 2022 roku

Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. A to oznacza, że kierowcy od 1 stycznia 2022 roku muszą się mocniej pilnować w czasie jazdy. Bo część kar zdecydowanie się zaostrzy. Na co powinni się przygotować prowadzący? Opowiemy o tym dokładnie poniżej.

Mandaty 2022 r., czyli rachunek do 30 tys. zł

Nowelizacja zmienia m.in. Kodeks wykroczeń. Na mocy tych zapisów kara za część wykroczeń sięgnie nawet 30 tys. zł. Dotyczyć ma to przede wszystkim czynów godzących w bezpieczeństwo i porządek drogowy. A to nie jedyne zmiany. Dla przykładu prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka ma oznaczać grzywnę wynoszącą minimum 2,5 tys. zł.

Nowe punkty karne 2022 r.

Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o ruchu drogowym zmieniają dotychczasowe zasady prowadzenia przez Policję ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Zwiększeniu ulega z 10 do 15 liczba punktów otrzymywanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz wydłużony został z roku do 2 lat okres, po którym punkty będą usuwane z ewidencji. Co więcej, nowe punkty karne to też ujawnienie informacji dotyczącej ich ilości ubezpieczycielom. Dzięki temu dane mogłyby stać się elementem kalkulacji składki obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Nowe przepisy drogowe 2022 r.

Nowelizacja zakłada też wprowadzenie dodatkowej odpowiedzialności cywilnej w przypadku spowodowania wypadku. Na mocy tej zmiany sąd będzie miał możliwość ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego.

Nowe Mandaty 2022 r. także dla kierowców zawodowych

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oznacza też nowe kary dla kierowców zawodowych. Dla przykładu prawo jazdy za pokwitowaniem policjanci zatrzymają temu prowadzącemu, który wykonywał przewóz drogowy pojazdem wyposażonym w tachograf, ale przy jego pomocy nie rejestrował czasu pracy. Taka sama kara dotyczyć będzie prowadzących: