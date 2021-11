Aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe. Tak, w Polsce!

Aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe – stwierdzenie to stanie się już niedługo elementem polskiej rzeczywistości. A wszystko za sprawą AnyPark.

AnyPark automatyzuje płatności, a teraz jest także w stanie... znaleźć wolne miejsce parkingowe. Skąd program w naszej komórce wie, gdzie zwolniła się przestrzeń do zatrzymania pojazdu? Bazuje na danych dotyczących natężenia ruchu zbieranych w czasie rzeczywistym. Informacje o ilości pojazdów są następnie nakładane na siatkę miejsc parkingowych udostępnionych przez konkretne miasto. A wszystko to odbywa się dzięki zaawansowanej analizie Big Data i indywidualnie zaprojektowanych i wdrożonych algorytmach. Opcja ta nazywa się Znajdź Parking.

Jak aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe?

Aplikacja AnyPark korzysta z szeregu źródeł danych. Pobiera je m.in. z czujników samochodowych, stacji telefonii komórkowej, firm ubezpieczeniowych, czujników pogodowych, car sharingu, dostawców map (nawigacji samochodowych), zdjęć satelitarnych czy zapisanych dla danej lokalizacji wzorców ruchu. Tak szeroka analiza jest rozwiązaniem stworzonym przez amerykańską firmę technologiczną Parknav.

Zdecydowaliśmy się na wdrożenie rozwiązania Parknav w aplikacji AnyPark, w ramach pakietu premium, głównie z uwagi na bardzo wysoką skuteczność tej funkcjonalności, co daje gwarancję produktu najwyższej jakości dla naszych użytkowników. Strategia rozwoju naszej aplikacji zakładała od początku jej rozbudowę, zgodnie z kluczowymi potrzebami korzystających z niej kierowców – komentuje Krzysztof Jankowski, Country Manager AnyPark.

Wolne miejsca w aplikacji to mniejsza emisja CO2

Aplikacja znajdzie wolne miejsca parkingowe, a więc kierowca będzie mógł... szybciej zgasić silnik i tym samym wyemituje on do atmosfery mniejszą ilość gazów cieplarnianych. I wskaźnik redukcji może być naprawdę znaczący. Bo jak można przeczytać w informacji prasowej: "wg. danych Parknav, to od 10 do 15 proc. redukcji emisji CO2, przez użytkowników korzystających z rozwiązania wspierającego znalezienie miejsca parkingowego."

Aplikacja do parkowania AnyPark. Co jeszcze potrafi?

Aplikacja AnyPark pozwala na bezgotówkowe płatności za parking w ponad 60 miastach Polski. A na tym jej funkcjonalność nie kończy się. Bo składają się na nią również takie opcje, jak iMoved (kończąca płatność po ruszeniu z miejsca) czy Znajdź Auto (lokalizująca zaparkowany pojazd). Poza tym AnyPark to też szereg wygodnych rozwiązań dla klienta biznesowego – daje np. możliwość pobrania faktury za parkowanie czy zarządzanie flotą pod kątem płatności. Od września 2021 roku w pakiecie premium AnyPark+ dostępna jest opcja Znajdź Parking.